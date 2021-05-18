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«Преодолеть последствия пандемии»: Путин заявил о скором запуске в оборот четвёртой российской вакцины от коронавируса

18 мая 2021, 16:35  •  95 • В России
В свете продолжающейся борьбы с пандемией COVID-19 в гражданский оборот будет вскоре запущена четвёртая российская вакцина от коронавируса («Спутник Лайт»). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, подчеркнувший заинтересованность Москвы в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной эпидемией. По его словам, пандемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка и гуманизм. Путин добавил, что Москва в сложившейся ситуации не только оказывает адресную помощь более чем 60 государствам, но и помогает в налаживании производства российских препаратов на зарубежных предприятиях, таким образом занимаясь преодолением долгосрочных последствий пандемии.
 
РИА Новости © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
 

Четвёртая российская вакцина от коронавируса («Спутник Лайт») в скором времени будет запущена в гражданский оборот. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе прошедшей в Кремле церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств. 

«Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвёртая. Набирает темп и вакцинация», — сказал президент, подчеркнув, что Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с пандемией.

«Эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка, гуманизм», — отметил Путин.

«Наша страна оказывает адресную помощь более чем 60 государствам на всех континентах. Мы делимся опытом и помогаем в налаживании производства отечественных препаратов на зарубежных предприятиях. Кстати говоря, пока этого, кроме России, никто не делает. Вместе с другими странами занимаемся преодолением долгосрочных экономических и социальных последствий пандемии», — добавил глава государства.

Также на russian.rt.com В России зарегистрировали вакцину «Спутник Лайт»

Статистика COVID-19

За минувшие сутки в России выявлено 8183 новых случая заболевания коронавирусом, 8972 человека выздоровели, 364 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2430), Санкт-Петербурге (772) и Московской области (709).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 4 957 756 человек, из них 4 572 226 (92,2%) выздоровели, 116 575 (2,35%) умерли. Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 134 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, более 505 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов накануне не исключил, что в городе могут быть усилены ограничительные меры из-за роста числа госпитализированных из-за COVID-19.

«Эпидемия коронавируса продолжается, на прошлой неделе отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю практически на 30%. В случае, если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения», — сказал он в эфире «Радио России».

На этом фоне в пресс-службе Росконгресса сообщили ТАСС, что в плановом режиме продолжают подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), проведение которого запланировано на 2—5 июня.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Миллет» назвал напряжённой эпидемиологическую обстановку в регионе, констатировав, что регион входит в курортный сезон с худшими показателями по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (ежесуточно фиксируется порядка 100 случаев заболевания). В связи с этим он призвал работников курортной сферы более внимательно относиться к своим обязанностям и обращать внимание на людей, имеющих признаки, которые могут свидетельствовать о наличии заболевания.

В аппарате губернатора Ханты-Мансийского автономного округа рассказали, что в 2021 году расходы Югры, связанные с пандемией COVID-19, составят более 1,1 млрд рублей. По словам директора департамента финансов — заместителя губернатора Вера Дюдиной, средства пойдут на поддержку медицинских организаций, приобретение лекарств для лечения пациентов в амбулаторных условиях, выплаты врачам и работникам больниц.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что более 100 тыс. жителей региона сделали прививку от коронавируса: «Сегодня мы перешагнули порог в 100 тыс. вакцинированных жителей, это почти 19% от плана, но нам необходимо привить 60% населения, чтобы получить стойкий коллективный иммунитет, и сделать это надо к концу августа».

  • РИА Новости
  • © Тимур Батыршин

Возвращаясь к вопросу международного сотрудничества в борьбе с пандемией, вице-премьер Татьяна Голикова заявила о готовности оказать Турции «всю необходимую помощь», в том числе в производстве вакцины «Спутник V». По её словам, только процесс массовой иммунизации населения приведёт к победе над коронавирусом. Кроме того, в республику будет направлена российская делегация «для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения».

«Вице-премьер предложила турецким коллегам присоединиться в пилотном режиме к цифровой платформе «Путешествую без COVID-19». Платформа разработана в Евразийском экономическом союзе и позволяет на основе информации сертифицированных лабораторий подтверждать отсутствие коронавируса при получении отрицательного ПЦР-тестирования», — сообщили в секретариате вице-премьера.

Напомним, что Россия на период с 15 апреля по 1 июня ограничила осуществление регулярных и чартерных рейсов с Турцией из-за неблагоприятной эпидобстановки в этой стране. Как заявил накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, республика преодолела самый сложный период, а с июня начнётся смягчение коронавирусных ограничений.

«Мы знаем, что у всех терпение на исходе. Благодаря принятым мерам и локдауну пандемия снова под контролем. Мы преодолели самый сложный период, и, надеюсь, больше не придётся вводить такие строгие меры. Но это будет зависеть от нас — ни в коем случае нельзя пренебрегать мерами», — сказал он.

Если в Турции отмечается улучшение эпидобстановки, то в Индии ситуация с COVID-19 по-прежнему напряжённая — накануне зафиксирован суточный максимум по количеству летальных исходов (4329 человек). При этом в стране выявили 263,5 тыс. новых заболевших коронавирусом.

В общей сложности в Индии, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, диагноз подтверждён более чем у 25,2 млн человек. Лидируют в мире по этому показателю США (почти 33 млн), на третьей строчке — Бразилия (15,6 млн). Всего с начала пандемии зафиксировано около 163,7 млн случаев заболевания.

От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 3,39 млн человек. Наибольшее число жертв — в США (586,4 тыс.), Бразилии (436,5 тыс.) и Индии (278,7 тыс.).

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