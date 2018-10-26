«Преодолеть экономическое давление США»: что стоит за активизацией отношений Японии и Китая

В ходе первого за семь лет визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Китай стороны подписали около 50 соглашений о двустороннем сотрудничестве, а представители бизнеса обоих государств заключили контракты на $18 млрд. Глава японского правительства заявил о стремлении вывести отношения двух стран в «новую эру». При этом его китайский коллега Ли Кэцян подчеркнул необходимость придерживаться принципа свободной торговли. По мнению экспертов, выстраивая отношения с Токио, Пекин стремится обезопасить себя от торговых ограничений со стороны Вашингтона. Япония при этом намеревается снизить свою зависимость от Соединённых Штатов в экономике и в сфере обеспечения безопасности, считают политологи.

Япония и Китай переходят от конкуренции к сотрудничеству. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ на встрече с китайским коллегой Ли Кэцяном в Пекине. В рамках переговоров были заключены порядка 50 соглашений о сотрудничестве между двумя странами.

«Переходя от соперничества к сотрудничеству, я хочу вывести японско-китайские отношения в новую эру… Япония и Китай являются соседями и партнёрами. Мы не станем угрозой друг для друга», — сказал Абэ.

Китайский премьер Кэцян отметил, что между компаниями КНР и Японии в ходе встречи было подписано около 500 договоров на общую сумму $18 млрд. Глава правительства Китая заявил о необходимости «неустанно продолжать» работать над тем, чтобы закрепить успех в деле улучшения отношений между странами.

«Китайская сторона готова работать с японской стороной, чтобы вернуться к нормальному пути и поддерживать стабильное, устойчивое и здоровое развитие двусторонних отношений», — сказал он.

Кэцян также призвал соблюдать принципы свободной торговли, а также ускорить переговоры о «всеобъемлющем торговом сотрудничестве» между Китаем, Японией и Южной Кореей.

Затем Синдзо Абэ встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. В беседе с ним глава японского правительства выразил надежду на расширение сотрудничества между Токио и Пекином.

Причиной такого сближения Китая с Японией стало ухудшение отношений Пекина с Вашингтоном, считает директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Александр Лукин. В беседе с RT он пояснил, что разногласия с Соединёнными Штатами вынуждают КНР улучшать отношения с соседями по региону.

«У Китая значительно ухудшились отношения с США, и Пекин не особо понимает, что с ними делать. И было принято решение улучшать отношения с соседями, в том числе с Японией», — сказал эксперт.

В частности, отметил Лукин, Китай пострадал из-за торговой войны, которую против него ведут США.

«Китайцы очень боятся за свои рынки сбыта и надеются, что японцы смогут как-то преодолеть американское давление и не откажутся от китайских товаров. А для Японии Китай сейчас главный внешнеторговый партнёр. На этом фоне, конечно, данные встречи очень важны», — считает эксперт.

Напомним, что первая серия пошлин на китайские товары была введена американской стороной 6 июля этого года. Затем, 23 августа, США начали брать налог на ввоз ещё нескольких категорий товаров из КНР. Пекин считает эти меры несправедливыми и вредными для торговли и вводит ответные пошлины.

«Японцы ищут варианты»

Лукин подчеркнул, что, выстраивая отношения с Пекином, Токио стремится приобрести большую независимость на международной арене. «Япония пытается играть несколько более самостоятельную роль. Премьер-министр Абэ пытается изменить Конституцию, чтобы Япония развивала вооружённые силы, играла более независимую роль», — отметил эксперт.

Токио считает гарантии безопасности, которые предоставляет Вашингтон, ненадёжными, поэтому Япония стремится проводить более независимую политику, убеждён востоковед Юрий Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов.

«В последнее время, особенно при Трампе, поняли ненадёжность американских военных гарантий на примере Северной Кореи, когда американские авианосцы угрожающе двигались к Корее (в апреле 2017 года. — RT), потом неизвестно куда девались, и так ничего и не вышло», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Тавровского, Япония опасается и экономического давления. Эксперт напомнил, что в 1985 году США приняли Plaza Accord — соглашение, которое должно было защитить американских предпринимателей на внутреннем рынке. В результате стоимость японской иены значительно выросла, что привело к двум десятилетиям рецессии в экономике Японии.

«Они почувствовали опасность экономического удушения, тем более что они уже знают, что это такое… Так называемое соглашение Plaza, которое подняло курс иены, и после этого японская экономика на 20 лет впала в стагнацию. Японцы остаются союзниками, конечно, американские базы остаются на территории Японии, но японцы ищут какие-то варианты», — отметил эксперт.

Тем не менее, как указал Тавровский, между Пекином и Токио остаются серьёзные исторические противоречия. Он пояснил, что это касается событий 30-х и 40-х годов прошлого века, когда часть территории Китая была оккупирована Японией.