«Преодоление стереотипов»: повлияет ли российско-польский учебник истории на отношения двух стран

Россия и Польша работают над совместным учебным пособием по истории для преподавателей средних школ. В свет уже вышла первая часть по XIX веку, заканчивается работа над второй, которая охватит XIV—XVIII века. Об этом рассказал научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук Александр Чубарьян. По его словам, учёные с обеих сторон находят общий язык. По спорным моментам как российские, так и польские специалисты выносят свои экспертные оценки. С наибольшими сложностями, по мнению Чубарьяна, историки двух стран столкнутся при описании XX века. Поможет ли общий учебник улучшить отношения Москвы и Варшавы — в материале RT.

Российские и польские специалисты продолжают работу над совместным учебным пособием по истории для учителей средней школы. Из запланированных трёх томов в свет уже вышел первый, в котором описан XIX век. В настоящее время на завершающем этапе находится вторая часть, охватывающая XIV—XVIII века. Об этом в беседе с RT рассказал научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, президент Российского академического университета гуманитарных наук Александр Чубарьян.

«Мы делаем учебное пособие для преподавателей средней школы России и Польши. В работе участвуют и учителя с обеих сторон. Сейчас заканчивается работа по XIV—XVIII векам. И затем останется XX век», — отметил он.

В пособии исторические события освещаются не в хронологической последовательности. Для учебника выбраны лишь самые основные моменты.

«Главная идея отражена в заголовке российского издания — «Преодоление исторических стереотипов». В этом наш главный смысл — добиваться какого-то согласия и уходить от стереотипов прошлого, которые оказывают влияние на восприятие друг друга», — пояснил Чубарьян.

Александр Чубарьян

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Схватка впереди

По его словам, работа специалистов обеих стран ведётся в конструктивном ключе и по каждой проблеме либо достигается консенсус, либо даются две параллельные точки зрения сторон.

«Все главы в двух томах совместны. У каждой проблемы два автора — один польский, другой российский. Мы достигли консенсуса. Конечно, в дальнейшем будут проблемы с XX веком. Это я предвижу. Но пока нам удалось достигнуть сбалансированной общей точки зрения», — уточнил академик.

Сложность работы над событиями XX века, подчеркнул он, будет заключаться в обилии спорных моментов, по которым у Польши и России есть свои принципиальные мнения. Однако Чубарьян отметил, что в этом случае может быть применён опыт аналогичной работы с немецкими учёными, с которыми также создавалось совместное пособие.

«XX век — это сложная ситуация. Тут много горючего материала в отношениях между Россией и Польшей. Если что, будем использовать аналогичный опыт работы с Германией, с которой мы тоже выпускали исторические пособия. Если согласие никак не достигается, то делаем по проблеме две статьи — российскую и другой стороны», — заключил Чубарьян.

Сила — в научном сотрудничестве

Отметим, что о продолжении работы над учебным пособием 20 февраля сообщил и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он подчеркнул, что, несмотря на санкции и русофобские выпады политических элит, сотрудничество российских и европейских вузов и учёных продолжается.

«Надо отдать должное нашим европейским академическим коллегам. Они, несмотря на такую русофобскую пропаганду, не идут на свёртывание связей, а, напротив, смотрят в будущее», — цитировал ТАСС Торкунова.

Акция «Бессмертный полк» в Варшаве, 2017 год

РИА Новости

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Он также добавил, что сегодня важно готовить молодых специалистов, которые были бы открыты для диалога.

«Если мы не будем воспитывать людей, которые готовы к сотрудничеству, я имею в виду молодых специалистов, тогда и будущего такого не будет», — подытожил ректор МГИМО.

Преодолевая разногласия

Этот подход поддерживают и в Госдуме. Так, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что через совместную работу в разрешении исторических вопросов можно пытаться налаживать связи с Польшей.

Ведь, по его мнению, та политика, которая сейчас проводится в некоторых европейских странах в отношении России, не сможет быть долговечной.

«Мы должны мыслить и действовать стратегически. Потому что тактика, которая сейчас применяется не только в Польше, но и во многих других европейских странах по отношению к России, так или иначе когда-нибудь уйдёт. Нам же надо через те же создания учебников с участием разных сторон вырабатывать компромисс. Потому что именно исторические разногласия нас разъединяют. И сейчас важно все проблемы отдать историкам, учёным, чтобы они дали оценку всем этим процессам и дальше было бы уже легче решать современные проблемы и выстраивать взаимоотношения между странами», — пояснил Шхагошев в комментарии RT.

Углубилась в историю

В Варшаве последнее время уделяют крайне пристальное внимание историческим вопросам. В этом плане примечателен недавно подписанный президентом закон об Институте национальной памяти. Он, в частности, предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии» и отрицание геноцида поляков на Волыни. По словам главы Польши Анджея Дуды, так власти намерены защищать доброе имя своих граждан.

Закон вызвал критику на Украине, руководство которой признало деятельность Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА) борьбой за независимость. Таким образом, националисты Степан Бандера и Роман Шухевич возведены в ранг героев.

Однако, как считают эксперты, Киеву не стоит рассчитывать на смягчение риторики Варшавы в этом вопросе, даже несмотря на то что последняя была «главным адвокатом» для Украины в Европе.

«Поляки — это нация, которая к истории относится очень щепетильно. В отношениях с Россией поляки всегда будут помнить про Катынь. В отношениях с Украиной — про Волынскую резню. И если мы неоднократно на официальном уровне осуждали расстрел польских офицеров войсками НКВД, то украинские элиты агрессивный украинский национализм, в центре которого прославление действий ОУН-УПА, выбрали в качестве магистральной идеологии, что вызывает полярные оценки внутри самой Украины. Постоянные украинские марши в честь Бандеры 1 января, портреты Шухевича, слоган «Слава Украине!» — всё это Польшу будет, безусловно, раздражать, несмотря на то что Польша до недавнего времени была главным адвокатом Украины в Европе», — пояснял ранее RT старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев.

Вместе с тем, как считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, своим законом Польша, вероятно, попытается снять некоторые острые вопросы в диалоге с Россией.

«Понятно, что в ситуации с принятием закона о национальной памяти Польша будет стремиться снять некоторые острые вопросы с Россией и искать какую-то точку опоры в отношениях», — заявил RT эксперт.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).