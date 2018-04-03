Преображение России в царство правды • 83 • Аналитика



Конечно! Но для этого нужно выйти из рамок навязанной нам игры. В настоящее время Россия и все постсоветские республики развиваются в рамках навязанной нам после уничтожения советского проекта и Советского Союза несправедливой концепции. Мы стали частью несправедливой, грабительской системы, западного проекта и системы капитализма. При этом не как ядро капсистемы, а как колониальная периферия, «труба», поставляющая миру ресурсы.



Наша цивилизация стала жертвой вражеской агрессии в ходе третьей мировой войны, то есть холодной (информационной) войны. Хозяева Запада с древнейших времен ведут информационные, культурные и «горячие» войны за чужие сырьевые, энергетические и людские ресурсы. Тысячу лет они получали достойный ответ от наших пращуров, но они не отказывались от своих целей, а сменили лишь методы их достижения: от прямой военной агрессии (горячей войны) они перешли к информационной (холодной) войне. При этом на той стадии, когда жертва дезориентирована, ослаблена и морально сломлена, они готовы к традиционной войне. Всё это мы видели в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.





Да, мы проиграли в третьей мировой войне. Советский проект создания справедливого общества уничтожили, Великую Россию (СССР) разрушили, разделили нашу страну и единый русский народ на части. Миллионы людей погибли и были обездолены в ходе социально-экономического геноцида и локальных конфликтов. Но война ещё не закончена. Она переросла в четвертую мировую войну. Хозяева Запада руководствуются несправедливой концепцией жизнеустройства — порабощения человечества с целью вечного господства немногих «избранных». В результате у народов-жертв западной информационной агрессии:



1) разрушается целостное восприятие окружающего мира, всего, что происходит вокруг, происходит архаизация, варваризация и цифровая дебилизация общества. Людей сознательно отбрасывают в прошлое, к архаике, и делают их рабами информационных приспособлений. Разрывается связь с окружающей природой как частью космоса, всего мироздания. Идёт формирование фрагментарного, калейдоскопического, клипового сознания, которое легко ведётся на манипулирование извне, различные «фейки», «флешмобы». Критическое, аналитическое мышление становится редкостью. Людьми начинают управлять через подсознание, через СМИ, Интернет.



2) одновременно разрушается историческое самосознание. История даёт цельную картину мира, развивает аналитические способности, критическое отношение к информации. Положительный исторический миф формирует цельный народ, способный отразить угрозу. Поэтому подлинная история подменяется ложными мифами. К примеру, мы видим, как после разрушения СССР на Западе и у нас формируется новая история Второй мировой войны, где советский народ лишается роли победителя европейского нацизма и фашизма. Победителями становятся США и Англия. Коммунизм и нацизм ставят на одну доску, как и Сталина и Гитлера. Более того, кто-то уже говорит о Гитлере, как защитнике Европы от «красной чумы».



Ещё один хороший пример – это Украина. Буквально за сто лет (в историческом процессе совсем небольшой срок) создали «украинский народ» и государство Украина. Но с древнейших времен на территории нынешней Украины-Малороссии жили русские-русы. А Киев — это одна из древних русских столиц. Тысячу, пятьсот, двести лет назад на этой территории жили русские. Ничего не изменилось и сейчас. Просто людям морочат головы, зомбируют их изо дня в день, внушая им чёрные мифы об «украинцах», «великой истории» Украины. Хотя «история Украины» — это часть общей истории Руси-России и русского народа. В настоящее время в Киеве засели воры-олигархи, разворовавшие и продолжающие грабить народные богатства и не желающие отвечать за свои преступления, и нацисты. Они подчиняются нашим врагам в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне. Эти враги народа стравливают русских с русскими и получают за это свои тридцать сребреников. Когда запрет равнозначен лечению



Таким образом, подлинную историю разрушают, подменяют её историческими мифами. Это позволяет стравливать людей, народы между собой, манипулировать ими;



3) разрушается связь с Богом (вселенским разумом), природой. Она подменяется на религии, вероучения, секты, которые сталкиваются между собой и ведут непримиримую кровавую войну в интересах «избранных». Всё в рамках древней стратегии «разделяй и властвуй». К примеру, религиозная рознь – это один из главных факторов, который позволил открыть ближневосточный фронт мировой войны. Мусульман стравили с христианами («крестоносцами»), внутри ислама суннитов столкнули с шиитами и алавитами и т. д. В бывшей Югославии славян, с одним языком и происхождением, также стравили по религиозному признаку – сербов-православных, хорватов-католиков, боснийцев-мусульман. При этом такие конфликты отличаются крайним ожесточением, непримиримостью и большой кровью, геноцидом противников по религиозному признаку;



4) разрушаются нормальные потребности человека в пище, одежде, жилище, физическом, интеллектуальном и духовном развитии (демографически обусловленные потребности), а затем подменяются потребностью в деньгах (культ «золотого тельца»), в материальных вещах (деградационно-паразитические потребности). Создано общество потребления, истребления и саморазрушения. Это общество целенаправленно насаждается и проявляется в неумеренных противоестественных потребностях, неуемном следовании моде. Тем самым обеспечивается зависимость людей «(«цепи») от хозяев информационных потоков и «хозяев денег».



Одновременно насаждаются низменные, скотские инстинкты, подрывающие физическое, интеллектуальное и духовное здоровье человека, разрушающие генофонд расы и нации. Человека, созданного по образу и подобию Божьему, превращают в двуногий скот. Отсюда курс на разрушение нравственности, семьи, пропаганда всех видов извращений и непотребств. Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал?



В итоге ллюдям навязывается чужая несправедливая концепция жизнеустройства, которая ведёт к деградации и уничтожению русской цивилизации и русского народа (да и всего человечества). Ставка хозяев Запада на деградационно-паразитические потребности, социальный паразитизм уже привела всё человечество к глобальному биосферно-экологическому кризису, началу деградации человека, его инволюции (движению назад), вымиранию белой расы и кризису библейской концепции. Это основа нынешнего глобального кризиса, переходящего в мировую войну.



Нельзя сказать, что хозяева западного проекта этого не понимают. Они понимают, что нынешняя деградационно-потребительская модель и библейская концепция исчерпали себя. Не может всё человечество потреблять как «золотой миллиард», отравляя планету своими отходами. К примеру, попытка Китая догнать Запад в потреблении уже отравила огромную часть страны. Схожую картину мы наблюдаем по всей планете. Так, Россия, приняв деградационно-потребительскую модель, уже столкнулась с признаками масштабного экологического кризиса. Если ничего не делать, то потребители «съедят» Землю. А Земля как живая система ответит масштабной «зачисткой». Отсюда учащение разного рода природных катастроф и природных аномалий – своего рода предупреждение планеты. Дальше так жить нельзя! Люди должны быть созидателями, творцами, а не животными-потребителями, наделенными умом, который используется для роста потребления.



«Мировое правительство» такого допустить не может, так как мы ещё не можем покинуть земную колыбель, мы все в одной лодке. Системный кризис пытаются решить путем «перезагрузки матрицы», в рамках несправедливой концепции жизнеустройства, то есть за счёт других:



1) сократить потребление сырьевых ресурсов планеты за счёт сокращения демографически обусловленных потребностей основной части населения сохранив ресурсы для «избранных» и консервировать часть запасов и территорий планеты. Отсюда массовая страшная нищета значительной части населения Африки, Латинской Америки и Азии, резкое сокращение среднего класса в самих странах «золотого миллиарда». Поддержка «зеленого» движения, создания различных заповедников, заповедных зон и территорий. При этом «бриллиантовый миллион» становится всё богаче, контролируя всё больше ресурсов и капиталов; Косово против Сербии: провокация спланирована



2) значительно сократить население планеты. Это достигается за счёт развязывания мировой войны, различных региональных и локальных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, отравленной пищи и воды, разрушения репродуктивной функции человека, пропаганды «безопасной любви» (без детей), различных извращений и т. д.;



3) восстановление (хотя бы частичное) биосферы планеты следующим путём: резкого сокращения человечества и контроля над его воспроизводством; резкого уменьшения выпуска продукции промышленного производства, переход на новые технологии, ресурсосберегающие, экологически чистые; сосредоточения вредных производств в строго определённых зонах планеты, чтобы не губить здоровье «избранных»; уничтожение ядерного потенциала, химического и биологического оружия во всех странах, в первую очередь – России. Однако делается это не для всеобщего благополучия, а для сохранения господства и благоденствия мировой мафии.





На Калиновом мосту. Художник. И. Ожиганов



Нельзя сломать вражескую стратегию в рамках навязанном нам «шахматной» (или «карточной») игры. В этой игре у наших «партнёров» все козыри. Игра и правила чужие. Чтобы противостоять тысячелетнему врагу, необходима своя концепция развития, единая с русским «матрицей-кодом», проект и великая цель. «Русская матрица» — это социальная справедливость, господство этики совести, правды и любви. Общество служения и созидания, где человек — это созидатель, творец, служитель. Великая цель – общество «золотого века», коммунизм (как коммуна-община людей живущих по совести). «Несоветский человек» и гречка с «Новичком»



Поэтому действия Москвы в рамках навязанной нам модели и идущей на планете новой мировой (информационной и части уже «горячей» — в Сирии) войны, не могут привести к победе. Чтобы переломить ситуацию в свою пользу необходимо действовать с позиций справедливой концепции развития, жизнеустройства. Продолжить свою, скифско-русскую линию развития, Руси-России как наследницы традиции великой северной цивилизации, легендарной Гипербореи и Великой Скифии. Святая Русь как наследник Русско-Ордынской империи «от моря до моря», семьи народов, живущих на основе этики совести, где духовное выше материального, общее выше частного и справедливость выше закона. Цель – преображение России в царство правды.



Основа для воссоздания великой России – это сохранение культуры, народа и территории. Сохранение русскости и языка – это сохранение и восстановление особенной, самодержавной русской цивилизации, которая не Запад и не Восток. Сохранение и приумножение народа – это сохранение территории, которую наши предки созидали не одно тысячелетие. Проект Русского Союза (СССР-2) с воссоединением РФ, Малой и Белой Руси. Во внутренней политике либералы должны уйти в прошлое и уступить доминирующее место широкому Народному фронту левопатриотических и правопатриотических (национальных) сил.



Среди первоочередных мероприятий:



1) «новая опричнина» — выдавливание врагов народа из власти и бизнеса. Кроме того, социальные паразиты, ограбившие СССР и Россию после контрреволюции 1991-1993 гг., должны стать ресурсом для модернизации, проведения программы реиндустриализации и воссоздания промышленной базы великой России (СССР);



2) новая индустриализация – программа, направленная на восстановление производственного потенциала разрушенного в годы «перестроек», «реформ» и «оптимизаций». В финансовой системе – отказ от привязки к нефтедоллару, евро или «золотому юаню», русский рубль необходимо привязать к русским ресурсам (энергии), сделав его самой устойчивой валютой в мире. Нельзя менять реальные ресурсы страны на американскую или европейскую бумагу; Скрипаля отравили британские спецслужбы веществами, произведенными на деньги США



3) программа «Русский миллиард». Задача – устойчивый рост численности русского народа и других народов многонациональной русской цивилизации. Половина и более семей должны иметь по 3 и более детей. Многодетные семьи должны получить всестороннюю духовную, информационную и материальную поддержку государства и общества, стать элитой общества. Сопутствующие программы – «русская усадьба», большинство населения должна жить в своих усадьбах-домах, на своем участке, с садом-огородом. «Русская деревня»: большинство населения должна жить в деревнях, поселках (не архаика и натуральное хозяйство, а со всеми достижениями цивилизации), быть связанными со своей землей, Родиной. Мегаполисы – это смерть человека, как духовного существа, разрушение его духовного и физического здоровья, разрушение русского общества как единого целого;



4) здоровье народа и его образование. Без качественного человеческого капитала, кадров нам не выстоять. В основе – лучшая советская школа и массовая физическая культура, а не разделение школ на «элитные» и для рабов-потребителей, и деградационный профессиональный спорт. Уничтожение наркомафии, наркопроизводства и системы распространения наркотиков в России. Устойчивое снижение потребления алкоголя и табака. Восстановление производства здоровой пищи и напитков;



5) поддержка высокой боевой готовности Вооруженных сил России до поражения «мирового правительства» с его несправедливой концепцией деления человечества на «избранных» и «двуногих орудий». Сохранение и развитие ракетно-ядерного потенциала.



Ход и развитие четвёртой мировой войны будут с непреодолимой силой способствовать победе в России справедливой концепции развития. Если же социальные паразиты и западники сохранят свои позиции, то новая смута станет реальностью. Можно ли сломать вражескую стратегию, направленную на уничтожение России и русского народа? Можно ли в условиях превосходства противника в ресурсах и невозможности военной силой разрушить вражеский сценарий?Конечно! Но для этого нужно выйти из рамок навязанной нам игры. В настоящее время Россия и все постсоветские республики развиваются в рамках навязанной нам после уничтожения советского проекта и Советского Союза несправедливой концепции. Мы стали частью несправедливой, грабительской системы, западного проекта и системы капитализма. При этом не как ядро капсистемы, а как колониальная периферия, «труба», поставляющая миру ресурсы.Хозяева Запада с древнейших времен ведут информационные, культурные и «горячие» войны за чужие сырьевые, энергетические и людские ресурсы. Тысячу лет они получали достойный ответ от наших пращуров, но они не отказывались от своих целей, а сменили лишь методы их достижения: от прямой военной агрессии (горячей войны) они перешли к информационной (холодной) войне. При этом на той стадии, когда жертва дезориентирована, ослаблена и морально сломлена, они готовы к традиционной войне. Всё это мы видели в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.Да, мы проиграли в третьей мировой войне. Советский проект создания справедливого общества уничтожили, Великую Россию (СССР) разрушили, разделили нашу страну и единый русский народ на части. Миллионы людей погибли и были обездолены в ходе социально-экономического геноцида и локальных конфликтов. Но война ещё не закончена. Она переросла в четвертую мировую войну.— порабощения человечества с целью вечного господства немногих «избранных». В результате у народов-жертв западной информационной агрессии:1)всего, что происходит вокруг, происходит архаизация, варваризация и цифровая дебилизация общества. Людей сознательно отбрасывают в прошлое, к архаике, и делают их рабами информационных приспособлений. Разрывается связь с окружающей природой как частью космоса, всего мироздания. Идёт формирование фрагментарного, калейдоскопического, клипового сознания, которое легко ведётся на манипулирование извне, различные «фейки», «флешмобы». Критическое, аналитическое мышление становится редкостью. Людьми начинают управлять через подсознание, через СМИ, Интернет.2) одновременноИстория даёт цельную картину мира, развивает аналитические способности, критическое отношение к информации. Положительный исторический миф формирует цельный народ, способный отразить угрозу. Поэтому подлинная история подменяется ложными мифами. К примеру, мы видим, как после разрушения СССР на Западе и у нас формируется новая история Второй мировой войны, где советский народ лишается роли победителя европейского нацизма и фашизма. Победителями становятся США и Англия. Коммунизм и нацизм ставят на одну доску, как и Сталина и Гитлера. Более того, кто-то уже говорит о Гитлере, как защитнике Европы от «красной чумы».Ещё один хороший пример – это Украина. Буквально за сто лет (в историческом процессе совсем небольшой срок) создали «украинский народ» и государство Украина. Но с древнейших времен на территории нынешней Украины-Малороссии жили русские-русы. А Киев — это одна из древних русских столиц. Тысячу, пятьсот, двести лет назад на этой территории жили русские. Ничего не изменилось и сейчас. Просто людям морочат головы, зомбируют их изо дня в день, внушая им чёрные мифы об «украинцах», «великой истории» Украины. Хотя «история Украины» — это часть общей истории Руси-России и русского народа. В настоящее время в Киеве засели воры-олигархи, разворовавшие и продолжающие грабить народные богатства и не желающие отвечать за свои преступления, и нацисты. Они подчиняются нашим врагам в Брюсселе, Лондоне и Вашингтоне. Эти враги народа стравливают русских с русскими и получают за это свои тридцать сребреников.3)(вселенским разумом), природой. Она подменяется на религии, вероучения, секты, которые сталкиваются между собой и ведут непримиримую кровавую войну в интересах «избранных». Всё в рамках древней стратегии «разделяй и властвуй». К примеру, религиозная рознь – это один из главных факторов, который позволил открыть ближневосточный фронт мировой войны. Мусульман стравили с христианами («крестоносцами»), внутри ислама суннитов столкнули с шиитами и алавитами и т. д. В бывшей Югославии славян, с одним языком и происхождением, также стравили по религиозному признаку – сербов-православных, хорватов-католиков, боснийцев-мусульман. При этом такие конфликты отличаются крайним ожесточением, непримиримостью и большой кровью, геноцидом противников по религиозному признаку;4) разрушаются нормальные потребности человека в пище, одежде, жилище, физическом, интеллектуальном и духовном развитии (демографически обусловленные потребности), а затем подменяются потребностью в деньгах (культ «золотого тельца»), в материальных вещах (деградационно-паразитические потребности).Это общество целенаправленно насаждается и проявляется в неумеренных противоестественных потребностях, неуемном следовании моде. Тем самым обеспечивается зависимость людей «(«цепи») от хозяев информационных потоков и «хозяев денег».Одновременно насаждаются низменные, скотские инстинкты, подрывающие физическое, интеллектуальное и духовное здоровье человека, разрушающие генофонд расы и нации. Человека, созданного по образу и подобию Божьему, превращают в двуногий скот. Отсюда курс на разрушение нравственности, семьи, пропаганда всех видов извращений и непотребств.Нельзя сказать, что хозяева западного проекта этого не понимают. Они понимают, что нынешняя деградационно-потребительская модель и библейская концепция исчерпали себя. Не может всё человечество потреблять как «золотой миллиард», отравляя планету своими отходами. К примеру, попытка Китая догнать Запад в потреблении уже отравила огромную часть страны. Схожую картину мы наблюдаем по всей планете. Так, Россия, приняв деградационно-потребительскую модель, уже столкнулась с признаками масштабного экологического кризиса. Если ничего не делать, то потребители «съедят» Землю. А Земля как живая система ответит масштабной «зачисткой». Отсюда учащение разного рода природных катастроф и природных аномалий – своего рода предупреждение планеты. Дальше так жить нельзя! Люди должны быть созидателями, творцами, а не животными-потребителями, наделенными умом, который используется для роста потребления.«Мировое правительство» такого допустить не может, так как мы ещё не можем покинуть земную колыбель, мы все в одной лодке.в рамках несправедливой концепции жизнеустройства, то есть за счёт других:за счёт сокращения демографически обусловленных потребностей основной части населения сохранив ресурсы для «избранных» и консервировать часть запасов и территорий планеты. Отсюда массовая страшная нищета значительной части населения Африки, Латинской Америки и Азии, резкое сокращение среднего класса в самих странах «золотого миллиарда». Поддержка «зеленого» движения, создания различных заповедников, заповедных зон и территорий. При этом «бриллиантовый миллион» становится всё богаче, контролируя всё больше ресурсов и капиталов;Это достигается за счёт развязывания мировой войны, различных региональных и локальных конфликтов, голода, болезней, наркотиков, отравленной пищи и воды, разрушения репродуктивной функции человека, пропаганды «безопасной любви» (без детей), различных извращений и т. д.;3) восстановление (хотя бы частичное) биосферы планеты следующим путём: резкого сокращения человечества и контроля над его воспроизводством; резкого уменьшения выпуска продукции промышленного производства, переход на новые технологии, ресурсосберегающие, экологически чистые; сосредоточения вредных производств в строго определённых зонах планеты, чтобы не губить здоровье «избранных»; уничтожение ядерного потенциала, химического и биологического оружия во всех странах, в первую очередь – России. Однако делается это не для всеобщего благополучия, а для сохранения господства и благоденствия мировой мафии.На Калиновом мосту. Художник. И. ОжигановНельзя сломать вражескую стратегию в рамках навязанном нам «шахматной» (или «карточной») игры. В этой игре у наших «партнёров» все козыри. Игра и правила чужие.«Русская матрица» — это социальная справедливость, господство этики совести, правды и любви. Общество служения и созидания, где человек — это созидатель, творец, служитель. Великая цель – общество «золотого века», коммунизм (как коммуна-община людей живущих по совести).Поэтому действия Москвы в рамках навязанной нам модели и идущей на планете новой мировой (информационной и части уже «горячей» — в Сирии) войны, не могут привести к победе.Основа для воссоздания великой России – этоСохранение русскости и языка – это сохранение и восстановление особенной, самодержавной русской цивилизации, которая не Запад и не Восток. Сохранение и приумножение народа – это сохранение территории, которую наши предки созидали не одно тысячелетие. Проект Русского Союза (СССР-2) с воссоединением РФ, Малой и Белой Руси. Во внутренней политике либералы должны уйти в прошлое и уступить доминирующее место широкому Народному фронту левопатриотических и правопатриотических (национальных) сил.— выдавливание врагов народа из власти и бизнеса. Кроме того, социальные паразиты, ограбившие СССР и Россию после контрреволюции 1991-1993 гг., должны стать ресурсом для модернизации, проведения программы реиндустриализации и воссоздания промышленной базы великой России (СССР);2) новая индустриализация – программа, направленная на восстановление производственного потенциала разрушенного в годы «перестроек», «реформ» и «оптимизаций». В финансовой системе – отказ от привязки к нефтедоллару, евро или «золотому юаню», русский рубль необходимо привязать к русским ресурсам (энергии), сделав его самой устойчивой валютой в мире. Нельзя менять реальные ресурсы страны на американскую или европейскую бумагу;3) программа «Русский миллиард». Задача – устойчивый рост численности русского народа и других народов многонациональной русской цивилизации. Половина и более семей должны иметь по 3 и более детей. Многодетные семьи должны получить всестороннюю духовную, информационную и материальную поддержку государства и общества, стать элитой общества. Сопутствующие программы – «русская усадьба», большинство населения должна жить в своих усадьбах-домах, на своем участке, с садом-огородом. «Русская деревня»: большинство населения должна жить в деревнях, поселках (не архаика и натуральное хозяйство, а со всеми достижениями цивилизации), быть связанными со своей землей, Родиной. Мегаполисы – это смерть человека, как духовного существа, разрушение его духовного и физического здоровья, разрушение русского общества как единого целого;4) здоровье народа и его образование. Без качественного человеческого капитала, кадров нам не выстоять. В основе – лучшая советская школа и массовая физическая культура, а не разделение школ на «элитные» и для рабов-потребителей, и деградационный профессиональный спорт. Уничтожение наркомафии, наркопроизводства и системы распространения наркотиков в России. Устойчивое снижение потребления алкоголя и табака. Восстановление производства здоровой пищи и напитков;5) поддержка высокой боевой готовности Вооруженных сил России до поражения «мирового правительства» с его несправедливой концепцией деления человечества на «избранных» и «двуногих орудий». Сохранение и развитие ракетно-ядерного потенциала.Ход и развитие четвёртой мировой войны будут с непреодолимой силой способствовать победе в России справедливой концепции развития. Если же социальные паразиты и западники сохранят свои позиции, то новая смута станет реальностью. Автор: Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 83 Источник Похожие новости Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал? 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