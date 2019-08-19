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Преображение Господне. Яблочный Спас. Православный календарь на 19 августа

19 августа 2019, 10:54  •  107 • Политика
Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня
Автор:
Тюренков Михаил
19 августа (6 августа по «старому стилю» — церковному юлианскому календарю). Понедельник 10-й седмицы по Пятидесятнице (десятой недели после праздника Святой Троицы, иначе именующегося Пятидесятницей). Шестой день Успенского поста. Великий двунадесятый праздник Преображения Господня. В связи с этим высокоторжественным днём, когда не совершается память святых, несмотря на продолжающийся строгий пост, на трапезе благословляется рыба и рыбные продукты.
***
Преображение Господне. Это церковное торжество, один из главных православных праздников, посвящено описанному в Священном Писании (в трёх Евангелиях, кроме Евангелия от Иоанна) чудесному явлению Божественного величия и славы, которое явил Сам Христос перед тремя ближайшими учениками — апостолами Петром, Иаковом и Иоанном. Это произошло во время их молитвы на горе Фавор (по мнению некоторых богословов, на горе Ермон).
Из Священного Писания мы знаем, что Спаситель ещё до Своего Преображения пророчески предрёк: «...истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). Вскоре после этого Господь взял троих ближайших учеников — Петра, Иакова и Иоанна, — с которыми поднялся помолиться на гору.
Во время молитвы Христос «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17:2). И в это же время пред ними явились два ветхозаветных святых пророка (Моисей и Илия), которые сразу начали беседовать со Спасителем.
Увидев это, поражённый апостол Пётр произнес широко известные евангельские слова: «Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии» (Мк. 9:5). И сразу же после этого появилось осенившее всех облако, и раздался Глас Божий: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте"» (Мф. 17:5).
Икона Преображения Господня. Фото: pravoslavie.ru
Свидетелями Преображения Господня были всего три апостола. Это, в первую очередь, нужно было для них. Спаситель в той мере, насколько вообще можно было человеку вместить явление Славы Божией, показал это, чтобы они, вспоминая в момент грядущих страданий об этом, не впали в большое уныние.
И в день Преображения Господня, когда по древней христианской традиции верующие приносят для освящения плоды нового урожая (а именно поэтому праздник также именуется «Вторым» или «Яблочным» Спасом, хотя издревле в этот день освящаются виноградные грозди и любые фруктовые плоды), каждому православному христианину нужно найти возможность посетить храм.
***
Также о празднике Преображения Господня и о старинной московской святыне, посвящённой этому дню, одном из красивейших храмов Северо-Запада Москвы — Преображенском храме в Тушине, — вы можете прочесть в нашем материале, опубликованном на страницах Царьграда.
***
Поздравляем всех православных христиан с высокоторжественным праздником Преображения Господня, в давней народной традиции трогательно именуемым «Яблочным Спасом»! Спаси вас всех Христос!

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