Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Поляк в прямом эфире устроил перепалку с Делягиным: "Сказал фантастическую ...
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 док...
Главная / Политика

Пренебрежение властей Украины к Меркель возмутило немцев

23 августа 2021, 10:55  •  227 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Patrick Scheiber/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве решили не расшаркиваться перед политиком, который уже не будет ему полезен
Власти Украины уже списали со счетов канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Такой вывод сделали немцы, увидев, как встречали главу правительства Германии в Киеве.
Так, в аэропорту "Борисполь" канцлера, которая прибыла на переговоры с президентом Владимиром Зеленским, не встретил никто из первых лиц Незалежной. На это обратил внимание немецкий репортер Йорг Бланк. Он опубликовал в "Твиттере" кадры встречи Меркель в аэропорту, где не было ни высокого представительства украинской стороны, ни даже цветов. Журналист связал такое отношение к лидеру ФРГ со сказанными ранее замечаниями Зеленского, который не скрывал своего недовольства политикой Берлина в отношении Москвы.  
"Он (– Зеленский – прим.ред.) делает ставку на "Зеленых" в следующем федеральном правительстве?" 
– сыронизировал Бланк.
Nüchterner Empfang für die Kanzlerin in Kiew. Auch Witali Klitschko, Kiews Bürgermeister, war nicht wie geplant da. Selenskyj hatte Merkel kürzlich schon eine nicht zielführende Russlandpolitik vorgeworfen. Setzt er auf die Grünen in der nächsten Bundesregierung? #dpaReporter pic.twitter.com/xHPfVwn7Xn
— Jörg Blank (@JMaxBlank) August 22, 2021
В комментариях под публикацией некоторые оскорбились за Меркель, другие заявили, что канцлеру ФРГ вообще не следовало ехать в Киев. Часть пользователей отметили, что украинцам с таким уровнем культуры не место в рядах ЕС.
Официальный визит Ангелы Меркель в Киев состоялся 22 августа. Изначально украинские власти высоко оценивали грядущее мероприятие. Однако после того, как в ФРГ объявили о переговорах канцлера с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа, отношение украинцев к визиту Меркель резко изменилось: график поездок канцлера назвали "наглостью".
Надо отметить, что в Москве уходящую в отставку Меркель встречали с большими почестями, отдавая дань ее роли в политике. В Киеве же ее приезд низвели до уровня простого чиновника. Исправить впечатление мог мэр Киева Виталий Кличко, который прибыл в аэропорт "Борисполь", чтобы лично приветствовать канцлера с ее первых же шагов на украинской земле. Однако Офис президента Незалежной отказался внести столичного градоначальника в списки лиц, допущенных к трапу самолета немецкого лидера.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





227
Источник
Похожие новости
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для министра
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 01:45
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
23 августа 2021, 09:05
Лавров выставил требование Украине по транзиту русского газа после 2024 года
23 августа 2021, 05:25
Клинцевич назвал вывод войск США из Афганистана "спектаклем для решения тактической задачи"
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 августа 2021, 07:15
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и для ми...
23 августа 2021, 01:45
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
23 августа 2021, 01:45
Зеленский привёл в действие новые санкции против России
23 августа 2021, 08:10
Украина удивит мир: экономический рывок неизбежен до конца года
23 августа 2021, 01:45
Захарова объяснила отсутствие флага ЕС на пресс-конференции Зеленского и Меркель
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2021, 08:50
Америка потребовала от Афганистана ценности. Мы на очереди
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
20 августа 2021, 05:45
Кулеба огласил полный перечень участников саммита «Крымской платформы»
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
20 августа 2021, 06:40
Вопрос о "Северном потоке - 2" заставил Зеленского замолчать: "Пожал плечами и улыбнулся"
18 августа 2021, 04:15
"Россия не торгует территориями": На условие МИД Украины по Крыму в Госдуме ответили своим условием
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.