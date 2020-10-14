«Пренебрежение суверенитетом»: почему британскую разведку интересует медиапространство Украины

Британские власти намерены инвестировать в средства массовой информации на Украине для «защиты свободы и прав людей». Об этом рассказал украинский президент Владимир Зеленский, комментируя встречу с представителями спецслужбы МI6. По его словам, Соединённое Королевство готово вкладывать деньги в «независимые СМИ». По мнению экспертов, Лондон укрепляет медиаприсутствие на Украине с целью усиления политического влияния на Киев и продвижения антироссийской повестки.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам о том, что во время недавнего визита в Великобританию провёл встречу с руководством Секретной разведывательной службы МИД Соединённого Королевства (SIS/МI6). В центре беседы была информационная безопасность Украины.

«Сказали, что они по этому поводу будут нам помогать, что они ждут от нас предложений независимых СМИ, которые готовы вместе с Украиной финансировать для того, чтобы на Украине была информация, соответствующая главному вопросу — защите свободы и прав людей, защите информации, которая защищает нашу страну, прежде всего», — отметил Зеленский.

При этом, как сообщил президент Украины, британцы назвали большой проблемой ситуацию, когда средства массовой информации страны «финансируются не только украинцами». По словам Зеленского, на переговорах с руководством МI6 обсуждались меры противодействия дезинформации и фейковым новостям.

«Поэтому я поддерживаю этот вопрос, поддерживаю, чтобы у нас появились такие СМИ, которые не финансируются теми или иными группами. Потому что они (МI6. — RT) говорят, что это дестабилизация внутри страны, запрос на это не только на Украине — это происходит во всём мире», — сказал Зеленский.

Как ранее сообщило издание «Зеркало недели. Украина», в ходе визита в Лондон Зеленский и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов провели встречу с руководителем британской разведслужбы Ричардом Муром. Правда, президент Украины заявил, что «на этой встрече был другой состав».

По информации журналистов, у Зеленского был непростой разговор с главой МI6. В частности, президенту указали на атаки «на антикоррупционные органы» Украины и стремление его офиса поставить судебные инстанции под свой контроль. Также собеседники обсудили ситуацию в Донбассе и персоналии, которые окружают Зеленского.

«Борьба с дезинформацией»

Как полагают эксперты, Лондон собирается увеличить влияние на информационное пространство Украины, в том числе с помощью денежных вливаний в средства массовой информации. Главная цель британцев заключается в усилении контроля над медиасферой Украины.

Политика Великобритании в отношении информационного пространства Украины заметно активизировалась после событий 2014 года. Помимо финансирования украинской редакции BBC Лондон начал вкладывать деньги в «Громадське радіо», проект StopFake, направленный на борьбу с «кремлёвской пропагандой», и различные программы по обучению журналистике.

Штаб-квартира британской спецслужбы MI6

Reuters

В 2018 году хакерская группа Anonymous опубликовала в Сети внутренние документы программы Integrity Initiative, которая является креатурой британского правительства.

Как выяснилось, Integrity Initiative направлена на формирование пула из общественных деятелей, медиаперсон, правозащитников и «лидеров мнений», которые должны поддерживать антироссийскую риторику в своих странах. В списке государств, которые «участвуют» в программе, оказалась и Украина.

«Вся работа ведётся через тайные контакты в посольствах Великобритании, что даёт основания подозревать британские власти в использовании подобных предлогов для создания глобальной сети информационного влияния и политического вмешательства в дела других государств», — говорится в пояснении Anonymous к выложенным документам.

Впрочем, в Лондоне не скрывают, что уделяют большое внимание борьбе с российским информационным влиянием на пространстве СНГ, включая Украину. Так, в ближайшие годы правительство Великобритании планирует потратить около £100 млн «на борьбу с дезинформацией и поддержку независимых СМИ» в Восточной Европе и Центральной Азии.

В опубликованном в ноябре 2019 года отчёте британского правительственного Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF) за 2019—2020 финансовый год говорилось, что на борьбу с дезинформацией и развитие СМИ в Восточной Европе и Центральной Азии было потрачено более £23 млн.

В 2020—2021 финансовом году Лондон планирует вложить более £8 млн в программу поддержки «независимых СМИ», работающих в том числе и на Украине. В фонде считают, что Москва якобы «вкладывает большие средства в пропаганду», которой «дополнялись незаконные действия в Грузии и на Украине».

«В деле производства пропаганды на русском языке оно (правительство РФ. — RT) изначально обладает преимуществом, занимая доминирующее положение среди остальных распространителей русскоязычных медиасообщений на территории и за пределами России», — говорится в отчёте.

Примечательно, что Соединённое Королевство называет себя «мировым лидером в сфере борьбы с дезинформацией». Значительный опыт в этой области, как утверждают в британском МИД, страна получила «в результате инцидента в Солсбери», когда якобы были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне бездоказательно утверждают, что за «покушением» стоят спецслужбы РФ.

В беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что Лондон напрасно возлагает на себя лавры поборника объективных СМИ, а также борца с фейками и дезинформацией.

«Достаточно напомнить, что именно Великобритания изобрела принцип «хайли лайкли» как инструмент внешней политики, пропаганды и обличения зарубежных государств без по-настоящему весомых доказательств. Великобритания — это последняя страна, к которой нужно обращаться за помощью в развитии независимых СМИ», — подчеркнул Мухин.

«Абсолютный нонсенс»

По словам экспертов, помимо российского влияния, Лондон видит угрозу в росте популярности на Украине оппозиционных средств массовой информации, которые регулярно сталкиваются с давлением властей, нападками радикалов и обвинениями в «пророссийской пропаганде».

Украинская оппозиция неоднократно уличала Зеленского в том, что он продолжает курс Петра Порошенко на устранение инакомыслия в СМИ. Так, в июле партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) подвергла жёсткой критике законопроект №2693 «О медиа», который продвигает президентская партия «Слуга народа». По мнению представителей ОПЗЖ, документ предусматривает фактическое введение цензуры в государстве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон

© president.gov.ua

По данным издания «СТРАНА.ua», законопроект значительно расширяет полномочия Национального совета по вопросам телерадиовещания Украины. Если законопроект будет одобрен, то надзорный орган получит право налагать штрафы, лишать медиаресурсы лицензии и регистрации, а также запрещать онлайн-медиа.

В беседе с RT украинский политолог Александр Семченко заявил, что действия Киева по отношению к альтернативным медиа носят преимущественно репрессивный характер. В частности, он напомнил про недавний отказ Нацсовета по телерадиовещанию продлевать лицензию телеканалу «Киевская Русь» («КРТ»).

«В августе этот телеканал закрыли, не беспокоясь по поводу формальных оснований. Какое нарушение там было? Показали парад Победы в Белоруссии и парад Победы в Москве. Это то, что случилось при Зеленском. При Порошенко были закрыты телеканал UBR и «Радио Вести», куда до этого неоднократно врывались радикалы и силовики», — рассказал Семченко.

Как предполагает эксперт, результатом переговоров Зеленского с руководством МI6 может стать появление средств массовой информации, которые будут финансироваться британскими властями. Новые информационные ресурсы будут насаждать антироссийскую повестку и пиарить лиц, действующих в интересах Лондона.

«Расширение присутствия Британии в медиа-пространстве Украины позволяет ей наращивать военно-политическое влияние на Киев. Тот факт, что Зеленский на это соглашается, — абсолютный нонсенс, откровенное пренебрежение суверенитетом Украины. В другом бы государстве такой президент попал бы под импичмент по обвинению в государственной измене», — пояснил Семченко.

Аналогичной точки зрения придерживается и Алексей Мухин. Эксперт считает, что Зеленский, как и Порошенко, занимается «продажей суверенитета Украины». По его словам, уважающее себя государство не должно отдавать информационное пространство под контроль зарубежных спецслужб.