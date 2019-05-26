«Пренебрежение нормами международного права»: Украина пригрозила России «гамбургскими» санкциями за керченский инцидент

Украинские власти намерены добиваться введения антироссийских санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала по морскому праву в Гамбурге и в течение месяца не освободит украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе. Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Российская сторона не участвовала в прошедших слушаниях судебной инстанции, поскольку неоднократно подчёркивала: положения Конвенции ООН по морскому праву не могут быть задействованы при разрешении «керченского спора». На этот факт в своём особом мнении указал и российский судья МТМП Роман Колодкин. Москва не признаёт легитимности решения трибунала и намерена отстаивать свою позицию, в частности — доказывать, что ситуация в Керченском проливе лежит вне юрисдикции арбитража.

Украина намерена добиваться введения санкций в отношении России, если Москва откажется выполнить решение Международного трибунала по морскому праву (МТМП) и 24 украинских моряка, задержанных после ноябрьского инцидента в Керченском проливе, не будут освобождены. Об этом агентству «Укринформ» сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник.

«Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков... Если Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Мельник.

Он назвал «историческим» решение судебной инстанции, представители которой накануне призвали Россию в течение месяца освободить задержанных моряков и вернуть под контроль Киева корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу».

Стоит отметить, что российская сторона не участвовала в проходивших в Гамбурге слушаниях трибунала, поскольку в Москве неоднократно констатировали: предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года процедуры не могут быть задействованы при разрешении спора вокруг инцидента в Керченском проливе с учётом заявлений, сделанных Россией и Украиной при подписании и ратификации конвенции. Комментируя решение трибунала, в российском МИД подчеркнули, что в ходе дальнейшего разбирательства Москва намерена последовательно отстаивать свою позицию, в частности доказывать отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать ситуацию в Керченском проливе.

«Избежать её возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь», — отметили в МИД.

На отсутствие у Международного трибунала по морскому праву юрисдикции на рассмотрение украинских претензий в своём особом мнении указал и российский судья этой инстанции Роман Колодкин, выступивший против решения суда.

О нелегитимности решения международного трибунала также заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, отметивший неприемлемость попыток украинской стороны интернационализировать конфликтную ситуацию и представить её в виде «неадекватных действий России».

«Это дело двух сторон, России и Украины, одна из которых совершила грубую провокацию, пытаясь пересечь границу другой стороны в нарушение общеизвестных процедур. Неслучайно Руслан Хомчак — новый глава украинского Генштаба — подтвердил, что отправлять суда в Керченский пролив тогда было опасно, и по данному делу есть вопросы к командующему ВМС Украины Игорю Воронченко», — добавил Косачёв.

«Новой власти Украины было бы разумнее признать, мягко говоря, ошибочность действий своих предшественников и решать вопросы в рамках применимых к данному случаю норм права», — подчеркнул сенатор.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов напомнил, что совершившие провокацию украинские моряки, прежде всего, нарушили российское законодательство, за что их сейчас и судят, а все попытки повлиять на правосудие неприемлемы.

«Я считаю, что это беспардонное пренебрежение действующими нормами международного права. В соответствии с ними у Украины есть возможность представлять интересы своих граждан в российском суде и отстаивать их невиновность, если она считает их невиновными. Но, как известно, моряки совершили уголовное преступление на территории Российской Федерации. Все попытки как-то воздействовать на правосудие, на следствие сами по себе являются преступлением. Поэтому мы бы предостерегли украинцев от неправомерных действий и заявлений», — заявил парламентарий в беседе с RT.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил удивление в связи с тем, что в сложившейся ситуации украинские власти продолжают попытки раздуть скандал вокруг керченского инцидента вместо того, чтобы решать существующие проблемы.

«Очень странно наблюдать, как украинские политики пытаются из этой истории сделать некий обвинительный акт против России. Очевидно, что это несерьёзное обвинение, к которому нельзя относиться как к какой-то солидной позиции. Я думаю, что Украине в настоящий момент необходимо давать миру иные сигналы: готовность к переговорам, в том числе со своими согражданами в ДНР и ЛНР, готовность к выполнению Минских соглашений, отказ от преследования по политическим и языковым мотивам. Вот что может сделать Украину цивилизованной страной, вернуть ей имидж ответственного члена ООН», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Собеседник добавил, что заявление украинского посла в ФРГ Мельника как представителя внешнеполитического ведомства страны, по сути, является продолжением той тупиковой политики, которую проводил бывший президент Пётр Порошенко.

Напомним, накануне после оглашения решения гамбургского трибунала новый украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения МТМП может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной» и разблокированию переговоров.

Однако первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул недопустимость вмешательства международного трибунала во внутренние дела России и в судебный процесс, ведущийся из-за того, что украинские моряки, выполняя приказ военного руководства Украины, нарушили границы РФ.

«С Россией нельзя говорить языком шантажа. Это не очень хорошая тенденция. Переговоры с Россией украинская сторона может и не начинать, если выставляет какие-то условия. Но именно Киев заинтересован в улучшении отношений с Москвой», — подчеркнул сенатор.