«Пренебрежение к правам правительства САР»: Макрон призвал союзников остаться в Сирии после разгрома террористов

США, Франция и их союзники должны остаться в САР после победы над «Исламским государством»*. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, отметив, что после победы над террористами западные страны займутся строительством «новой Сирии». По его словам, Россия и Турция также сыграют важную роль, но будущее страны определят в первую очередь её граждане. В Госдуме слова Макрона назвали пренебрежением к правам законного правительства в Дамаске и подчеркнули, что Запад стремится дестабилизировать регион и после окончания конфликта.

США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористической организации «Исламское государство»* и построить там «новую Сирию». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу Fox News.

«В день, когда мы закончим войну с ИГ, если мы однозначно и полностью уйдём оттуда даже в политическом смысле, мы отдадим всё иранскому режиму, Башару Асаду и этим ребятам, и они подготовят новую войну, они будут подпитывать новых террористов», — считает французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что именно он убедил президента США Дональда Трампа остаться Сирии, хотя тот хотел «очень скоро» уйти из САР.

«Даже после окончания войны против ИГ США, Франция и наши союзники, все страны региона, даже Россия, Турция будут играть важную роль в создании новой Сирии. Но определять будущее, конечно, будет сирийский народ», — отметил французский лидер.

Отношения с Трампом

Он также признался, что у него с Трампом «особенные отношения».

«У нас очень особенные отношения. Мы оба, возможно, вышли за рамки политических систем наших стран», — полагает политик.

Как отметил Макрон, они оба являются ярыми приверженцами борьбы с терроризмом.

«Мы разделяем одинаковые ценности: свободу и мир. И я думаю, что США сегодня играют очень важную роль в достижении мира в разных регионах, особенно на Ближнем Востоке», — добавил он.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Reuters

Мнение о Путине

Французский президент также рассказал, что он думает о российском лидере Владимире Путине.

«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой. Люди гордятся его политикой», — отметил Макрон.

В то же время он высказал мнение, что российский лидер «очень жёстко относится к меньшинствам и оппонентам». По словам главы Пятой республики, он ведёт с Путиным постоянный диалог, несмотря на наличие разногласий.

«Он силён и умён. Но не будьте наивными... Я считаю, что мы никогда не должны быть слабыми с президентом Путиным. Если вы слабы, он использует это», — заявил Макрон, добавив, что российское руководство «настроено на вмешательство в западные демократии».

При этом президент Франции признался, что уважает Путина и очень хочет с ним сотрудничать.

«Цель Запада — создать хаос в Сирии»

Заявления Эммануэля Макрона о строительстве «новой Сирии» отражают истинные намерения Запада относительно сирийского конфликта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Эти страны собираются находиться на территории независимого государства без просьбы законного правительства. Цель их понятна — создать дестабилизацию и управляемый хаос в регионе. Эти задачи стоят перед американцами и их союзниками, и они любым путём попытаются их исполнить», — сказал он в беседе с RT.

Депутат добавил, что представление о «новой Сирии» у западных стран и сирийцев определённо расходится.

Сирийская Дума

Reuters

«Новая Сирия в понятии сирийцев — это восстановление экономики. А США и их союзники ни одного шага не сделали навстречу сирийскому народу, чтобы помочь выйти из той гуманитарной катастрофы, в которой он находится», — подчеркнул Чепа.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько напомнил, что официальный Дамаск не приглашал ни одну из западных стран на свою территорию.

«Макрон демонстрирует полное пренебрежение к требованиям и правам законного правительства Сирии, которое вовсе не приглашало ни французов, ни американцев, ни британцев к военному участию и присутствию на своей территории», — отметил он.

Безпалько выразил сомнения в том, что французский лидер на самом деле направит войска в Сирию.

«Макрон сейчас пытается демонстрировать лидерскую роль в европейском обществе и для этого избрал самый беспроигрышный и простой вариант — демонстрацию своего отношения к Сирии. Не думаю, что в реальности французский контингент сейчас отправится на территорию САР. Скорее всего, это просто попытка выделиться по сравнению с Ангелой Меркель, которая от лица всего политического класса Германии заявила, что они не будут участвовать в военной операции в Сирии», — полагает собеседник.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом послужили появившиеся 7 апреля сообщения о якобы применении сирийскими силами химоружия в городе Дума. В Минобороны России опровергли эти заявления, предоставив доказательства того, что появившееся видео «Белых касок» о так называемых последствиях химатаки было постановочным. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Дамаск специалистов для проведения расследования.

Тем не менее коалиция во главе с США не стала дожидаться выводов экспертов и нанесла ракетный удар по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет по целям в Дамаске и других регионах. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал операцию «отличной», а также счёл «легитимными» действия коалиции.

«Эта операция была легитимной, и она была проведена в многостороннем формате... Это международное сообщество вмешалось — и сделало это очень точно», — отметил французский лидер.

Он также подчеркнул, что Париж убедил президента США Дональда Трампа ограничить проведённую в Сирии операцию лишь объектами, якобы связанными с химическим оружием.

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«Мы убедили Трампа ограничить цели ударов только химическими объектами, хотя до этого в Twitter (президента США. — RT) наблюдалась другая тенденция», — заявил Макрон в эфире телеканала BFMTV.

Глава Пятой республики также утверждал, что Франция и союзники должны остаться в Сирии после разгрома террористов «для восстановления мира в стране».

«США, поскольку они вместе с нами приняли решение о проведении операции, понимают: наша ответственность идёт дальше, чем война с ИГ. Это также гуманитарная ответственность на этой территории и ответственность за восстановление мира в Сирии», — резюмировал он.







* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.