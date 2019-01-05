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«Пренебрежение к обязательствам вошло в норму»: МИД РФ потребовал от США разъяснения причин ареста россиянина Макаренко

05 января 2019, 18:24  •  207 • В мире
Власти США в установленный срок не уведомили российскую сторону о задержании на острове Сайпан гражданина РФ Дмитрия Макаренко. Об этом сообщили в МИД России, отметив, что таким образом Вашингтон нарушил двустороннюю консульскую конвенцию. В ведомстве добавили, что представители российского посольства по-прежнему не получили доступ к мужчине, которого уже этапировали во Флориду. Американские власти предъявили Макаренко обвинения по восьми пунктам, среди которых сговор с целью вывоза военной продукции без лицензии и отмывание денег.
 
AFP © AFP / P. Miller / wikimedia.org
 

Министерство иностранных дел России подтвердило факт задержания властями Соединённых Штатов российского гражданина Дмитрия Макаренко на американской территории в северо-западной части Тихого океана. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

«Подтверждаем сообщения СМИ об аресте российского гражданина на Северных Марианских островах (США). Наш соотечественник Дмитрий Викторович Макаренко 1979 года рождения прибыл на остров Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. Он был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту сразу после прилёта», — отмечается в пресс-релизе.

Российские дипломаты подчеркнули, что данные о произошедшем поступили в посольство Российской Федерации в Вашингтоне не от правоохранительных органов США, а от родственников задержанного.

«Власти США в нарушение двусторонней консульской конвенции не уведомили о факте задержания нашего гражданина в надлежащий трёхдневный срок», — заявили в МИД России.

Согласно документу от 1964 года, представителю консульства предоставляется право на посещение задержанного или находящегося под арестом гражданина «в течение двух-четырёх дней после ареста или задержания такого гражданина в зависимости от его местонахождения»

Подобная ситуация происходит не в первый раз, добавили во внешнеполитическом ведомстве. По мнению российских дипломатов, у американских властей вошло в норму «пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам».

  • Здание МИД России
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

По имеющимся данным, Макаренко уже этапирован во Флориду, при этом представители российского посольства по-прежнему не получили доступ к нему.

«Требуем от Вашингтона разъяснения причин ареста и полного соблюдения прав гражданина России», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

Согласно данным, размещённым на сайте электронной службы публичного доступа к документам федеральных судов США (PACER Monitor), Макаренко предстал перед судом Северных Марианских Островов 31 декабря 2018 года в связи с обвинительным заключением от 15 июня 2017 года, вынесенным федеральным окружным судом Южного округа Флориды.

На том же заседании было принято решение о его переводе в штат Флорида. Таким образом, удовлетворено ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке.

Подчеркнём, что задержали мужчину в субботу, 29 декабря. Сотрудник Федерального бюро расследований США действовал на основании ордера на арест, также выданного флоридским судом 15 июня 2017 года.

Обвинение в адрес россиянина включает в себя восемь пунктов, среди которых сговор с целью вывоза военной продукции, в частности термальных и ночных прицелов для винтовок, без лицензии, а также два случая отмывания денег. Ему грозит до 45 лет тюремного заключения.

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В обвинительном заключении указывается, что никакие изделия или услуги военного назначения не могут быть экспортированы или переданы иным образом из Соединённых Штатов в другие страны без лицензии или письменного разрешения Управления США по контролю за оборонной торговлей.

По мнению американских властей, сообщником россиянина был выходец с Украины Владимир Невидомый, проживавший во Флориде и имевший собственную компанию Primex Group Inc.

Отметим, что предприятие было зарегистрировано в городе Санни-Айлс-Бич, который называют Маленькой Москвой из-за большой доли русскоязычного населения.

С апреля по ноябрь 2013 года Невидомый якобы отправлял в Россию технику военного значения, не указывая её реальный характер. При этом россиянин, проживавший во Владивостоке, якобы оплачивал товары посредством переводов со счётов из банковских учреждений, расположенных в Латвии и Китае.

Между тем в октябре 2013 года одна из поставок была пресечена Таможенной службой США. По данным американских властей, Невидомый и Макаренко намеревались доставить в Россию 1 тыс. капсюлей для воспламенения заряда для патронов к огнестрельному оружию Sellier & Bellot.

После этого американские власти приступили к расследованию нарушения правил международной торговли оружием и закона США о контроле за экспортом вооружений.

В июне 2018 года Невидомый признал себя виновным и был приговорён к 26 месяцам тюремного заключения.

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