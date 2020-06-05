«Пренебрежение интересами потребителей»: оператор «Северного потока — 2» отреагировал на законопроект США о санкциях

Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», сообщил, что анализирует возможные последствия потенциального вступления в силу законопроекта США, предполагающего расширение санкций в отношении газопровода. В компании отметили, что подобные меры со стороны Вашингтона демонстрируют пренебрежение интересами потребителей в Евросоюзе, которым придётся существенно переплачивать за газ, если газопровод не будет построен. По мнению экспертов, новый законопроект уточняет предыдущие санкции и не предлагает новых мер.

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», анализирует возможные последствия потенциального вступления в силу законопроекта США, предполагающего расширение санкций в отношении газопровода. Об этом сообщил пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

В четверг законопроект о санкциях был внесён в американский сенат. Как считает один из его авторов, сенатор-республиканец Джон Барассо, санкции «не позволят России укрепить своё геополитическое оружие».

Другой автор законопроекта, сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин, в свою очередь, заявила, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности ЕС, а также напомнила об уже существующих санкциях в отношении проекта.

«Теперь мы должны продолжить эти усилия и проследить за тем, чтобы России не удалось исподтишка расширить сферу своего злонамеренного влияния в Европе. «Северный поток — 2» представляет угрозу Украине, а также энергетической независимости Европы и даёт России возможность использовать наших союзников в своих целях. Конгресс должен вновь пойти на решительные действия и воспрепятствовать строительству этого газопровода», — заявила она.

Пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер напомнил, что «западноевропейские энергетические компании из Австрии, Германии, Франции и Нидерландов инвестировали в проект почти по €1 млрд каждая», также в завершении проекта «всецело заинтересованы ещё более 1 тыс. компаний из 25 стран».

«Усилия, направленные на то, чтобы помешать этому важному проекту, демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей, которые будут вынуждены платить за газ на миллиарды больше, если газопровод не будет построен, а также пренебрежение правом Европейского союза определять своё собственное энергетическое будущее», — заявил Мюллер РИА Новости.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа сообщило, что ограничительные меры будут применяться к компаниям, предоставляющим «услуги андеррайтинга, страхования или перестрахования», к работающим над трубопроводом судам, а также к предприятиям, предоставляющим услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования на корабли. Кроме того, санкции будут грозить портам, которые примут у себя участвующие в строительстве газопровода суда.

Таким образом, под рестриктивные меры будут направлены и против российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский».

Reuters

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Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT отметил, что внесение в сенат США законопроекта о санкциях в отношении газопровода противоречит законам рыночной экономики.

«США не имеют никакого отношения к этому договору. Они пропагандируют демократию и рыночные отношения, но в данной ситуации мы видим совершенно противоположное: идёт война с рыночными отношениями. Надо понять, что рынок многогранен и в нём должны действовать рыночные отношения, которые отцы — основатели Соединённых Штатов ставили во главу угла», — заявил депутат.

Он также высказал мнение, что попытки Вашингтона влиять на коммерческие отношения между другими странами вызывают обратный эффект, в частности государства всё меньше хотят работать в долларах.

В свою очередь, эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков пояснил, что новый законопроект только уточняет предыдущие санкции и не предлагает ничего нового.

«Там написано, что суда, которые будут участвовать в застройке газопровода, не подлежат страхованию, что собственники всех судов, которые будут участвовать в строительстве, войдут в чёрный список. Но на самом деле это следовало и из предыдущих санкций. Общая процедура была известна и до этого», — пояснил он.

Как напомнил эксперт, компания «Газпром» заявляла о готовности к тому, что его дочерние компании, которые владеют судном-трубоукладчиком «Академик Черский», попадут под санкции.

«Тем более что «Академик Черский» не работает на международном рынке, а в основном по заказам самого «Газпрома», обустраивает участки на Сахалинском шельфе. Поэтому для него попадание в чёрный список неприятно, но не критично», — заключил Юшков.

«Северный поток — 2» — строящийся газопровод, который идёт из России в Германию через Балтийское море. Против его строительства выступает ряд европейских стран, которые утверждают, что газопровод якобы угрожает энергобезопасности Европы. Россия же неоднократно поясняла, что это исключительно коммерческий, а не политический проект.