«Пренебрежение фактами»: Пекин осудил внесение в сенат США законопроекта о санкциях против Китая из-за коронавируса

Пекин выразил решительный протест в связи с внесением в сенат США законопроекта, предусматривающего антикитайские санкции из-за COVID-19. Об этом заявили в МИД республики. Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм представил соответствующий документ. По его словам, «без обмана со стороны Коммунистической партии Китая» в Соединённых Штатах «не было бы» вируса. По мнению экспертов, республиканцы таким образом пытаются отвлечь внимание американцев от неудачных действий Трампа по борьбе с коронавирусом.

Пекин выражает решительный протест относительно внесения в сенат США законопроекта, предусматривающего антикитайские санкции из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Внесённый группой сенаторов США соответствующий законопроект абсолютно пренебрегает фактами. Цель настойчивых призывов провести расследования, в основе которых заведомо лежит презумпция виновности, — переложить ответственность за неуклюжее реагирование (на эпидемию коронавируса. — RT) на Китай. Это в высшей степени аморально. Мы выражаем решительный протест», — подчеркнул Чжао Лицзянь во время брифинга.

Накануне сенатор-республиканец США Линдси Грэм внёс на рассмотрение конгресса законопроект о санкциях против КНР под названием «Об ответственности за COVID-19». Об этом говорится на официальном сайте сенатора. По словам Грэма, «без обмана со стороны Коммунистической партии Китая» вируса в США «не было бы».

«Китай не позволяет международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухани и изучить то, как началась вспышка. Я уверен, что Китай никогда не будет сотрудничать ни с одним серьёзным расследованием, если его не заставить», — отмечается в пресс-релизе.

Документ, внесённый на рассмотрение конгресса Грэмом, сразу же поддержали ещё восемь сенаторов-республиканцев.

Законопроект предполагает, что президент США Дональд Трамп может вводить рестрикции, если КНР откажется от сотрудничества и не предоставит «полного отчёта о событиях, приведших к вспышке коронавирусной инфекции». Более того, документ содержит требование освободить всех активистов, задержанных в Гонконге после начала пандемии, а также закрыть все рынки, где вирус мог бы перекинуться с диких животных на людей.

В противном случае президент США будет уполномочен наложить ряд санкций — «такие, как заморозка активов, запрет на въезд, отзыв виз, запрет финансовым институтам США осуществлять андеррайтинг в отношении китайского бизнеса и предоставлять ему займы, запрет китайским фирмам размещать свои ценные бумаги на американских биржах».

Элементы недобросовестной конкуренции



Законопроект о санкциях против Китая — далеко не первый выпад Вашингтона в сторону Пекина, отмечают эксперты. По их мнению, данная инициатива является завершением определённого этапа нападок на китайские власти со стороны США, которые продолжаются уже несколько месяцев.

Ещё в марте глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Пекин в том, что тот несвоевременно проинформировал мировое сообщество о вспышке коронавируса.

В апреле президент США заявлял, что КНР необходимо привлечь к ответственности, если будет доказано, что китайские власти намеренно способствовали распространению коронавирусной инфекции.

«Её (пандемию коронавируса. — RT) можно было остановить в Китае до того, как она началась. Но этого не сделали, и теперь из-за этого страдает весь мир... Если имела место ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они (китайцы. — RT) действовали осознанно, то это должно иметь последствия», — заявил Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.

А две недели назад американский лидер сообщил, что Китай мог остановить распространение COVID-19, но не сделал этого.

Госсекретарь США Майк Помпео 3 мая и вовсе заявил, что у Вашингтона якобы есть доказательства, свидетельствующие о возникновении COVID-19 в лаборатории в китайском городе Ухань.

«Существуют внушительные доказательства того, что всё началось именно там», — сообщил он в эфире передачи This Week на канале ABC.

Ссылаясь на неких экспертов, госсекретарь выступил с утверждением, что вирус имеет искусственное происхождение. Кроме того, он обвинил Пекин в сокрытии фактов о распространении коронавирусной инфекции.

«Это классические коммунистические усилия по дезинформации», — сказал Помпео.

Госдеп США

© Joshua Roberts/Reuters

При этом каких-либо доказательств глава Госдепартамента не привёл, но подчеркнул, что все виновные будут привлечены к ответственности.

В ответ на череду обвинений с американской стороны китайские власти опубликовали документ, который содержит опровержения распространяемой Вашингтоном информации о роли КНР в начале пандемии COVID-19. Мифы и ложные обвинения в адрес Пекина подробно разбираются и опровергаются по 24 пунктам. Материал доступен на сайте китайского МИД.

В документе говорится, что не существует научных данных, которые бы доказывали, что именно Ухань стал источником нового коронавируса. Более того, опровергается предположение о создании COVID-19 в лабораториях уханьского исследовательского института. Отмечается, что все имеющиеся данные говорят о природном происхождении вируса.

Развенчивает Пекин и утверждения Вашингтона о том, что китайская сторона якобы пыталась сначала скрыть эпидемию. Пекин привёл подробную хронологию событий, согласно которой первое сообщение местных властей Китая о подозрительных случаях пневмонии появилось 27 декабря 2019 года, в тот же день китайскими эпидемиологами было начато соответствующее расследование. А уже 31 декабря Пекин проинформировал о ситуации представительство ВОЗ в КНР. Тогда же эти данные были опубликованы и в СМИ по всему миру.

Как отметил в беседе с RT президент АНО «Российско-китайский аналитический центр» Сергей Санакоев, совершенно несправедливо, что «необоснованные претензии со стороны США» выдвигаются именно Китаю — стране, которая первая приняла на себя удар коронавируса, «абсолютно своевременно проинформировала мир о вспышке» и в итоге «успешно подавила её», предоставив данные об этой болезни.

«Кроме того, Китай продолжает оказывать медицинскую помощь другим странам мира в борьбе с COVID-19, в том числе за счёт поставок средств индивидуальной защиты. Однако американские политики как будто бы всего этого не замечают и выдвигают новые обвинения. Это просто немыслимо», — подчеркнул аналитик.

Дистанционное слушание в судебном комитете сената США, 12 мая 2020

© Carlos Barria/Reuters

По мнению Санакоева, новые нападки на Китай и обвинения в распространении коронавирусной инфекции — «элементы недобросовестной конкуренции США».

«Администрация Трампа и раньше прибегала к таким инструментам, граничащим с развязыванием торговых и санкционных войн против КНР, однако сейчас подвернулся удобный повод, чтобы всю эту деятельность активизировать. Вашингтону важно оказывать давление на Китай, который не собирается подстраиваться под политику Соединённых Штатов и идёт своим путём», — констатировал эксперт.

«Будет поддерживать накал»

Как отмечают аналитики, законопроект о санкциях не случайно был подан сенатором-республиканцем и поддержан другими представителями Республиканской партии. По мнению Сергея Санакоева, такая инициатива показывает, что пандемия коронавируса «стала лакмусовой бумажкой», показывающей отношение американских политиков-республиканцев к Китаю.

«Пандемия коронавируса обострила враждебное отношение к КНР в рядах Республиканской партии. Именно COVID-19 стал очередным поводом для того, чтобы выступить с новыми обвинениями в адрес Пекина безапелляционно, без учёта международных норм и без предоставления доказательств. В данном случае сенаторы США действуют по уже традиционной формуле «хайли лайкли», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Республиканцы продолжают раскручивать тему обвинений в адрес Китая, в том числе чтобы «замаскировать неудачи администрации президента в борьбе с коронавирусной инфекцией», считает политолог Александр Асафов.

«Представители Республиканской партии фактически действуют в интересах главы Белого дома. Таким образом они пытаются одновременно отвлечь рядовых американцев от сложной ситуации в стране и переложить ответственность за запоздалые действия Трампа в борьбе с коронавирусом на КНР», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Напомним, Соединённые Штаты находятся на первом месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, там выявлено более 1,3 млн инфицированных, более 83 тыс. человек с подтверждённым COVID-19 скончались.

Как отмечают эксперты, о напряжённой ситуации в США свидетельствует не только высокие показатели смертности от коронавируса, но и неоднозначное поведение Дональда Трампа. Так, во время очередного брифинга, прошедшего 11 мая, глава Белого дома нагрубил журналистке азиатского происхождения в ответ на вопрос, почему он видит в тестировании на коронавирус соперничество мировых держав, в то время как жители США продолжают умирать.

«Возможно, этот вопрос вам следует задать Китаю, — ответил Трамп. — Не спрашивайте меня, спросите Китай, хорошо?»

Из-за перепалки с представительницей СМИ американский лидер и вовсе прервал пресс-конференцию.

Как прогнозирует Александр Асафов, у законопроекта республиканцев, предполагающего введение санкций против Китая, «не очень много перспектив», поскольку все репутационные и электоральные очки от процесса с обвинениями КНР должен получать «никто иной, как Трамп — это его личный проект».

«Поэтому демократы будут, мягко говоря, не заинтересованы поддерживать такого рода инициативы», — отметил аналитик.

Кроме того, как считает Сергей Санакоев, Вашингтону не удастся в значительной степени навредить Китаю даже в том случае, если законопроект будет в конечном итоге принят.

Президент США Дональд Трамп

© Kevin Lamarque/Reuters

По мнению эксперта, если Белый дом решится применить против Пекина санкции, то ударит, прежде всего, по множеству американских кампаний, которые тесно сотрудничают с китайскими партнёрами.

«США буквально выстрелят себе в ногу. При этом Китай самодостаточен, он в состоянии развивать экономику внутри страны, поскольку в КНР достаточно большой слой среднего класса со стабильной потребительской способностью, что является колоссальным заделом. Кроме того, Пекин всегда может переориентировать экономические потоки», — пояснил аналитик.

Как отметил Санакоев, Пекин наращивает сотрудничество с Россией и Центрально-азиатскими странами, а также создаёт новые возможности для глобального развития посредством проекта «Один пояс — один путь».

«В конечном итоге может вообще оказаться так, что США сами изолируют себя от нового мира, который может сформироваться в результате их же действий», — подчеркнул эксперт.

При этом Санакоев прогнозирует, что администрация Трампа «при любом раскладе» будет поддерживать напряжение вокруг обвинений в адрес Китая, связанных с распространением коронавируса, до ноября, пока не пройдут президентские выборы в США.

«После этого, вне зависимости от того, кто окажется в кресле главы Белого дома, вся эта история, скорее всего, сойдёт на нет, поскольку в администрации взвесят все «за» и «против» и поймут, что меры против Китая ударят, прежде всего, по самим Соединённым Штатам», — заключил эксперт.