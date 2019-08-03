Премий не заработал: стала известна зарплата Зеленского

Зарплата Владимира Зеленского на президентском посту составляет 28 тысяч гривен (это 1,1 тысячи долларов или около 70,5 тысяч рублей) без учёта налогов, говорится в заявлении Госуправления делами Украины.

Из этой суммы налоги и сборы составляют почти 5,5 тысяч гривен (14 тысяч рублей). При этом утверждается, что точно такую же зарплату получал Пётр Порошенко. Никаких премий и надбавок Зеленский не заработал, уточняет "Громадьское".

Ранее украинский президент в разговоре с одесскими чиновниками упоминал, что его зарплата составляет 22 тысячи гривен — очевидно, после вычета налогов. Средняя зарплата на Украине составляет 10783 тысячи гривен (424 доллара или 27,6 тысяч рублей).