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Премий не заработал: стала известна зарплата Зеленского
03 августа 2019, 11:24 • 87 • Политика
Зарплата Владимира Зеленского стала известна из заявления Госуправления делами Украины. Судя по сумме, на президентском посту он не заработал ни премий, ни надбавок.
Зарплата Владимира Зеленского на президентском посту составляет 28 тысяч гривен (это 1,1 тысячи долларов или около 70,5 тысяч рублей) без учёта налогов, говорится в заявлении Госуправления делами Украины.
Из этой суммы налоги и сборы составляют почти 5,5 тысяч гривен (14 тысяч рублей). При этом утверждается, что точно такую же зарплату получал Пётр Порошенко. Никаких премий и надбавок Зеленский не заработал, уточняет "Громадьское".
Ранее украинский президент в разговоре с одесскими чиновниками упоминал, что его зарплата составляет 22 тысячи гривен — очевидно, после вычета налогов. Средняя зарплата на Украине составляет 10783 тысячи гривен (424 доллара или 27,6 тысяч рублей).
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