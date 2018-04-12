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Премьеры Украины и Литвы договорились препятствовать реализации «Северного потока — 2»

12 апреля 2018, 14:39  •  62 • Украина
Премьер-министры Украины и Литвы Владимир Гройсман и Саулюс Сквернялис договорились противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2», сообщает пресс-служба украинского правительства по итогам встречи политиков.
 
globallookpress.com © Stefan Sauer
 

«Премьеры отдельно рассмотрели ситуацию вокруг российского проекта «Северный поток — 2» и договорились о необходимости противодействовать реализации этой инициативы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы правительства также обсудили ситуацию в Донбассе и вопрос создания миротворческой миссии. Кроме того, они отметили рост двусторонней торговли, объём которой превысил $1 млрд.

Ранее председатель правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев назвал «Северный поток — 2» троянским конём для Евросоюза.

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