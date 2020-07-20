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Премьерский зачет: о чем в Госдуме спросят Михаила Мишустина

20 июля 2020, 03:00  •  38 • Политика
Повышение тарифов ЖКХ, экономическая стабильность, появление в стране системы стратегического планирования и судьба гаражной амнистии — это лишь некоторые из примерно 190 вопросов, которые подготовили фракции Госдумы к первому отчету председателя правительства Михаила Мишустина. По информации «Известий», отчет пройдет в формате живого общения, а не в онлайн-режиме. Пустят ли на него журналистов, пока не известно, так как ГД продолжает работать в условиях карантина. Впрочем, и политики, и эксперты оценивают деятельность премьера положительно, поэтому вряд ли во время отчета возникнут какие-то особо острые моменты.

И днем, и ночью

Михаила Мишустина в нижней палате ждут с 15 апреля. Именно в этот день он должен был ответить на вопросы депутатов Госдумы во время ежегодного отчета кабинета министров. Однако из-за эпидемии COVID-19 это общение было перенесено на более поздний срок, а диалог депутатов с правительством был переведен в онлайн-формат. Хотя Госдума до сих пор закрыта для журналистов, которые смотрят трансляции заседаний на парламентском сайте, главу кабмина 22 июля ждут в зале заседаний.
— Конечно, он придет в Госдуму, мы зададим ему свои вопросы. Фракция уже направила их в правительство. Всего их более 130. Все они связаны с решением конкретных проблем в регионах и с работой, которая уже проделана правительством в период пандемии, — сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
По его словам, основной темой станут социальные проблемы населения, которые пришлось и еще предстоит решить правительству в условиях пандемии COVID-19, и в образовании, и в здравоохранении, и в других сферах. Как отметил Адальби Шхагошев, с этой точки зрения отчет премьера будет необычным, поскольку различные шаги приходилось делать в форс-мажорных обстоятельствах.
— Вместе с правительством мы работали по ночам, так как все меры необходимо было законодательно подтвердить, начиная от льготных кредитов и закачивая выплатами врачам. Это все требовало оперативности и максимальной выдержки. Поэтому это отчет о взаимной ответственности, — отметил парламентарий, считающий, что и Госдума, и правительство с этими задачами справились, но еще много чего предстоит сделать после выступления Михаила Мишустина.
Высокую оценку деятельности кабмина готовы поставить в «Справедливой России», фракция которой подготовила более 20 вопросов. Эсеров интересует поддержка бизнеса, пенсии россиян, вопросы жилищной политики, повышение эффективности здравоохранения, стимулирование экономического роста, а также объявление гаражной амнистии.
— Мы ждем Михаила Мишустина в Госдуме. Конечно, какая-то критика работы правительства, может быть, и прозвучит, но в целом мы оцениваем его деятельность позитивно, ведь начало работы нового состава кабмина пришлось на непростое время эпидемии коронавируса, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.
По его словам, правительство справилось с поставленными ему задачами, главное — не допустило серьезного спада в экономике и своевременно оказало поддержку гражданам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В ЛДПР воздержались от политической оценки деятельности премьера и его команды до отчета. Как сообщил «Известиям» первый зампред фракции Вадим Деньгин, предварительно от либерал-демократов в кабмин было отправлено свыше 20 вопросов.
— В числе основных — рост тарифов ЖКХ. Сейчас нас беспокоит рост цен на газ. Также речь идет о доступности медицинского обслуживания граждан в условиях пандемии, индексации пенсий работающим пенсионерам, росте безработицы и ввиду этого социальных гарантиях для населения, потерявшего постоянный заработок, — рассказал парламентарий.
Меньше всего вопросов подготовили для Михаила Мишутина в КПРФ. Как пояснил зампред фракции Николай Коломейцев, речь идет о 14 темах, которые в большей степени касаются социальной сферы. В их числе — будет ли правительство восстанавливать доступность и качество бесплатной медицины, из каких источников оказывается финансовая помощь населению и бизнесу, когда кабмин начнет исполнение закона о стратегическом планировании, как будут реализовываться в условиях пандемии нацпроекты?
Впрочем, обо всем спросить премьера не удастся. Согласно уже установленной советом Госдумы процедуре, каждая фракция сможет задать лишь пять вопросов, а также получит 10 минут на выступление. Если говорить о времени Михаила Мишустина, то оно будет неограниченным, но ориентировочно вместе с обсуждением отчет займет около трех часов.

Ключ к доверию

Глава политической экспертной группы Константин Калачев считает, что сегодня ключевое для правительства Михаила Мишустина — доверие к нему населения и президента.
— С населением у него все складывается неплохо. Его оценки достаточно высокие. Но что касается второго фактора, то в период пандемии многие задачи кабинета министров взял на себя Владимир Путин, который очень глубоко погрузился в повестку внутреннего развития страны. Оно понятно и логично в условиях сложившейся ситуации, но это не дало возможности в полной мере проявить себя Михаилу Мишустину, — отметил эксперт.
Вместе с тем, по его мнению, правительство вполне эффективно справляется с текущими задачами. Но теперь ему предстоит показать способность работать на перспективу.
Глава политической экспертной группы Константин Калачев
Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
Глава АПЭК Дмитрий Орлов полагает, что Михаил Мишустин воспринимается политическим классом и населением как влиятельная фигура, заслуживающая доверия.
— За время премьерства ему удалось стать довольно жестким менеджером правительства с акцентом на финансовую эффективность деятельности министерств и медиатором многих конфликтов. В рейтинге влияния российских политиков АПЭК он занимает второе место, и это вполне логично, — пояснил эксперт.
Политтехнолог Дмитрий Фетисов считает, что первый отчет Михаила Мишутина будет больше протокольным мероприятием, так как он пройдет в условиях завершающейся эпидемии коронавируса. Поэтому эксперт не ждет от депутатов острых вопросов правительству и какой-либо критики. Он также обратил внимание на то, что основные инициативы в период пандемии шли от президента. Премьеру не удалось реализовать все задуманное, тем более что какую-то часть этого времени он болел COVID-19 и выпадал из повестки, подчеркнул эксперт.

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