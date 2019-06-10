«Премьерный» показ: каковы шансы партии Порошенко на выборах в Верховную раду

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» будет участвовать в выборах в Верховную раду. Об этом стало известно после воскресного съезда политической силы. Кроме того, названы первые десять кандидатов партийного списка. Сам Порошенко объявил, что в случае успеха на парламентских выборах он будет претендовать на пост премьер-министра и не допустит, чтобы действующий глава Украины Владимир Зеленский «монополизировал» власть. По мнению экспертов, несмотря на непопулярность экс-президента, «Европейская солидарность» способна набрать достаточно голосов, чтобы сформировать крупную парламентскую фракцию. Однако всё зависит от того, удастся ли Порошенко консолидировать сторонников радикального антироссийского курса.

Партия «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Пётр Порошенко, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду, назначенных на 21 июля. Такое решение было принято на партийном съезде. Мероприятие прошло в воскресенье в Киеве.

На съезде «Европейская солидарность» огласила некоторые имена из своего предвыборного списка кандидатов. Первым номером в нём значится сам Порошенко, на втором месте — спикер действующей Верховной рады Андрей Парубий, на третьем — вице-спикер Ирина Геращенко.

На четвёртой строчке списка — командующий высокомобильными десантными войсками Герой Украины Михаил Забродский. В 2014 году он возглавлял 95-ю аэромобильную бригаду, которая принимала участие в боях за Славянск. В 2017 году Следственный комитет России заявил о возбуждении против Забродского уголовного дела. Ему, а также ряду других украинских должностных лиц инкриминируются «признаки преступлений, предусмотренных ст. 356, 357 УК РФ (применение запрещённых средств и методов ведения войны, геноцид)».

«Кто-то назначает на должности кадры из «95-го квартала». Для нас важнее те, кто прошёл 95-ю бригаду», — отметил Порошенко, выступая на съезде.

Политологи отмечают, что таким образом экс-президент намекнул на Владимира Зеленского, чья партия «Слуга народа» в тот же день проводила собственный съезд.

Порошенко не скрывал, что считает действующего главу государства главным конкурентом. Он заявил, что цель «Европейской солидарности» — не допустить монополизации власти Зеленским и «реванша пророссийских сил». По словам Порошенко, его партия идёт в Верховную раду, чтобы «никто и никогда не развернул Украину в сторону России».

Стоит отметить, что в списке «Европейской солидарности» фигурирует губернатор Львовской области Олег Синютка. Этот регион был одним из немногих, где на недавних президентских выборах Порошенко получил большинство.

В кулуарах съезда в комментарии телеканалу «Громадський» экс-президент допустил, что может возглавить правительство, если его партия получит контроль над Верховной радой. Вместе с тем Порошенко не ответил на вопрос, откажется ли он в этом случае от своего депутатского мандата. Согласно 80-й статье Конституции Украины член Верховной рады обладает иммунитетом от уголовного преследования. Если же он сложит свои депутатские полномочия, его можно будет привлечь к уголовной ответственности без санкции парламента.

Напомним, что Порошенко стал фигурантом нескольких уголовных дел. Два из них возбуждено с подачи Андрея Портнова — вернувшегося недавно на Украину юриста экс-президента Виктора Януковича.

«Не ушёл в тень»

Согласно опросу украинской социологической группы «Рейтинг» , проведённому с 29 мая по 3 июня, электоральные симпатии украинцев однозначно находятся на стороне партии «Слуга народа» президента Зеленского: за неё готовы проголосовать 48,2% респондентов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь», ориентирующаяся на электорат юго-востока страны (10,7%). «Европейская солидарность» находится на третьем месте с 7,8% голосов. В том же опросе отмечается, что у этой политической силы самой большой антирейтинг. За партию Порошенко ни при каких обстоятельствах не станут голосовать 52% респондентов.

Плакат партии «Европейская солидарность»

РИА Новости

Однако сторонники экс-президента считают, что этот антирейтинг не является непреодолимым препятствием для успешного выступления на выборах.

«Порошенко провёл изменения в своей партии, причём обновилось не только название. Он также публично отказался от сотрудничества с наиболее скандальными личностями из своего окружения. Например, в партийном списке нет его бизнес-партнёра Игоря Кононенко и соратника Александра Грановского. Сейчас Порошенко собирает вокруг себя известных людей с безупречной репутацией. Он рассчитывает, что это поможет его партии получить максимальную поддержку на выборах в парламент», — рассказал источник RT во фракции сторонников Порошенко в Верховной раде.

В «Европейской солидарности» прогнозируют, что перемены в партии позволят ей по итогам новых парламентских выборов сохранить большинство в Верховной раде, которое она имеет сейчас. Ряд экспертов, правда, не разделяют этот оптимизм. Как отметил источник RT в Киевском международном институте социологии, на выборах в парламент будет очень жёсткая конкуренция.

«Не думаю, что новое название и новый список позволят Порошенко взять большинство. В лучшем случае партия бывшего главы государства может рассчитывать на 12—15% мест в парламенте. И то только если она не влипнет в какой-нибудь скандал», — считает украинский аналитик.

Аналогичной точки зрения придерживаются и другие эксперты.

«Рейтинг партии «Европейская солидарность» снижается, но, судя по всему, барьер в 5%, необходимый для попадания в Верховную раду, она преодолеет. Сколько именно она возьмёт, сейчас сказать очень сложно. Это будет полностью зависеть от того, как партия построит свою предвыборную кампанию», — утверждает в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

По его мнению, Порошенко важно сохранить баланс: с одной стороны, избиратели должны увидеть, что в партии есть новые лица, с другой — никто не должен думать, что экс-президент утратил лидерство в «Европейской солидарности».

«Он правильно сделал, что не ушёл в тень, в серые кардиналы, и не поддался соблазну найти какого-нибудь своего условного «Зеленского» — популярного человека, который стал бы лицом партии, но не её реальным руководителем», — полагает Ищенко.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, в свою очередь, прогнозирует, что «Европейская солидарность» может получить 10% голосов.

«Но это только если Порошенко удастся отбиться от тех уголовных дел, которые на него уже завели и продолжают заводить. Конечно, «Европейская солидарность» постарается получить больше чем 10%. Порошенко сделает для этого всё, что может. Но, как говорится, выше головы не прыгнешь, что и показала его президентская кампания», — отмечает эксперт.

Сохранить единство

По наблюдениям политологов, ключевая проблема для Порошенко сейчас — сохранить единство его сторонников. С точки зрения экспертов, теперь, когда президент сменился и «Европейская солидарность» потеряла положение партии власти, многие чиновники стали чувствовать себя неуютно в её рядах. По мнению Коктыша, Порошенко всё же имеет шансы удержать своих сторонников, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако тут многое зависит не от самого Порошенко, а от действующего президента страны, уверен эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский на съезде своей партии

РИА Новости

«Теоретически партия «Слуга народа» может сохранить свой нынешний высокий рейтинг до парламентских выборов, особенно если учитывать, что не так много времени прошло с момента триумфальной победы на президентских выборах номинального лидера этой партии Владимира Зеленского», — подчеркнул в беседе с RT политолог Владимир Корнилов.

Однако, по его мнению, даже если «Слуга народа» получит большинство на парламентских выборах, это не даёт никаких гарантий, что партия станет эффективной политической силой.

«Зеленский совершает ошибку за ошибкой. Его бесконечные промахи и не самые продуманные шаги представляют для него куда большую опасность, чем Порошенко и его партия. Можно сказать, что на сегодняшний день главный враг Зеленского — сам Зеленский. Пока эта битва президента с самим собой продолжается, у Порошенко сохраняются шансы на реванш», — резюмирует Владимир Корнилов.