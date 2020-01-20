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Премьерный отказ: к каким последствиям может привести несостоявшаяся отставка главы кабмина Украины
20 января 2020, 02:54 • 44 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский не стал увольнять премьер-министра Алексея Гончарука. Глава кабмина подал прошение об отставке после скандала с публикацией аудиозаписи, которая якобы была сделана на совещании украинского правительства. На ней предполагаемый премьер говорит, что у президента «очень примитивное» понимание экономических процессов. Источники RT в политических партиях Украины полагают, что такой реакцией Зеленский продемонстрировал собственную политическую слабость и это может грозить ему снижением рейтингов. Кроме того, собеседники уверены, что история выявила наличие серьёзного раскола внутри пропрезидентской партии «Слуга народа».
Reuters © Gleb Garanich
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук впервые вместе посетили публичное мероприятие. Произошло это во время встречи прилетевшего в Киев самолёта с телами 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране.
Таким образом политики поставили символическую точку в конфликте, поводом для которого послужила публикация в соцсетях аудиозаписи совещания украинского правительства. На ней, предположительно, Гончарук называл «очень примитивным» понимание президентом экономических процессов в стране. Себя он при этом назвал «полным профаном в экономике».
После последовавшего за этим скандала Гончарук написал заявление об уходе со своей должности, однако глава государства на личной встрече с премьер-министром объявил, что не принимает отставку.
«Я решил предоставить вам и вашему правительству шанс, если вы решите определённые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество. Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически», — сказал Зеленский.
В ответ Гончарук в Facebook назвал решение президента не отправлять его в отставку свидетельством «высокого кредита доверия», который выдал правительству глава государства.
Решение Зеленского вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе и СМИ. Известный украинский журналист, редактор портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва в Facebook охарактеризовал историю с несостоявшейся отставкой Гончарука как свидетельство того, что «соросята» (то есть группа в партии «Слуга народа», связанная с американским миллиардером Джорджем Соросом) начала самостоятельную политическую игру.
Украинский правовед Владимир Журавский в блоге телеканала «112» назвал историю с публикацией аудиозаписи совещания в правительстве и последующую несостоявшуюся отставку Гончарука «двойным унижением» для Зеленского. И Журавский, и Гужва обращают внимание на то, что премьер-министра демонстративно поддержал Запад. Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) весьма положительно охарактеризовало работу премьер-министра.
«Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ (Национального банка Украины. — RT) способствовала укреплению экономики Украины», — отмечается в комментарии представительства агентству Интерфакс-Украина.
Угроза досрочных выборов
Источники RT в украинских партиях оценили инцидент с несостоявшейся отставкой Гончарука как свидетельство слабости президента и предвестник возможных политических перемен в государстве.
«Шоу с отставкой премьер-министра показало сразу несколько важных тенденций. Первая: глава правительства хочет автономности и не готов выполнять волю президента, что плохо для Зеленского. Вторая: Украина по-прежнему находится под внешним управлением. Зеленский не рискует идти на конфронтацию с западными партнёрами. За подобный демарш в любой нормальной стране увольняют, но Зеленский дал Гончаруку второй шанс. И всё потому, что Гончарука поддерживают на Западе. Логика главы государства вполне понятна: Украина не может жить без западных кредитов, а отношения с Россией испорчены. А, как известно, кто платит, тот и заказывает музыку», — говорит источник RT в партии «Слуга народа».
Собеседник RT из партии «Батькивщина», в свою очередь, полагает, что Гончарук и не собирался в отставку.
«Гончарук фактически потребовал себе больше полномочий, прекрасно понимая, что его не уволят. Реакция президента на происходящее может привести к падению его рейтинга. На Украине слабых политиков не любят. Зеленский проиграл в этой ситуации», — говорит депутат.
Следует отметить, что Гончарук в ходе своего выступления перед депутатами попытался объяснить, почему он подал заявление Зеленскому, а не в секретариат Верховной рады. По его словам, оно написано на имя председателя Рады, и президент мог в любой момент перенаправить это заявление в парламент.
«Это связано с тем, что мы одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть, изменять страну благодаря этому человеку, благодаря Владимиру Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь доверие внутри команды на 100%», — заявил он.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что прошение об отставке было больше похоже на ультиматум.
«Он хотел добиться, чтобы президент его оставил, и получил то, что хотел. Президент в данном случае проиграл», — сказал эксперт RT.
При этом история с аудиозаписями показала наличие серьёзных разногласий внутри пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде, считает источник RT в партии «Голос».
Доказательство слабости
Эксперты считают, что, оставив Гончарука на посту, украинский президент допустил ошибку, за которую ему придётся расплачиваться, возможно, уже в ближайшее время.
«С точки зрения ожиданий избирателей, Зеленский должен был уволить Гончарука или выступить с более жёстким заявлением. Все на Украине, да и за её пределами, внимательно следили за скандалом, который показал слабость Зеленского. Это может в дальнейшем усилить его конфликт не только с правительством, от действий которого зависят рост благосостояния населения и рейтинги самого Зеленского, но и с НБУ, и даже с Верховной радой», — говорит источник RT в Киевском международном институте социологии.
В свою очередь, Михаил Погребинский полагает, что Зеленский должен был передать заявление об отставке Гончарука в Верховную раду и настоять, чтобы она приняла решение о его уходе.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с RT предположил, что конфликт Зеленского и Гончарука стал первым туром «в борьбе между командами Игоря Коломойского и Сороса». По его словам, украинский олигарх поддерживает Зеленского, американский миллиардер — Гончарука.
«Команда Сороса одержала победу: Зеленский не отправил в отставку премьер-министра. Гончарук не случайно обратился именно к президенту, а не в Верховную раду. Он хотел, чтобы Зеленский сделал выбор, тем самым показав, кто сильнее, с кем он может себе позволить ссориться, а с кем — нет. Вот президент и показал», — заключил эксперт.
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