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Премьера Японии пригласили на Курилы в качестве туриста

12 октября 2021, 11:45  •  52 • Политика
Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/www.globallookpress.com
Мэр Курильска напомнил японцам о Конституции России
Скандальное заявление главы правительства Японии о суверенитете над южной территорией Курильской гряды не вызвало удивление на островах. Мэр Курильска подчеркнул, что подобные высказывания звучат постоянно от каждого нового японского лидера. "Мы к ним уже привыкли", – отметил Вадим Рокотов. 
Чиновник призвал японцев обратить внимание на действующую Конституцию России, согласно которой, территории нашей страны являются неотчуждаемыми. Мэр подчеркнул, что жители Курильских острова поддержали соответствующие поправки. 
Кроме того, Рокотов рассказал о новых объектах инфраструктуры. Он отметил, что на островах активно ведется строительство, что еще раз подтверждает принадлежность этих территорий России. Меж тем, по словам мэра, жители Курил готовы к добрососедским отношениям, поэтому ждут японцев в гости в качестве туристов, соблюдающих российские законы. 
Отметим, что на заявление о суверенитете Токио над частью Курильских островов также отреагировали в Москве. Как сообщает РИА ФАН, в Совете Федерации РФ отметили, что границы России не могут быть пересмотрены. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров. По его мнению, слова премьера Японии направлены на успокоение общества. 

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