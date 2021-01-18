Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алексея Навального выбила "женская карта". Опубликован компромат
Русский сухой паёк перевернул стандарты НАТО. "Встречаются как-то два генер...
Фото Путина с американскими военными вышло в топ: "Главное, чтоб в Белом до...
"Опа-на! А-а-а": Дочь отказавшегося от России актёра призналась папе в...
Главная / Политика

Премьера министров: первый год правительства Мишустина в 12 цифрах

18 января 2021, 02:45  •  32 • Политика
Завершился первый год работы Михаила Мишустина в качестве премьера. До конца февраля в гражданский оборот поступит 6,9 млн вакцин от коронавируса, число безработных в стране к январю 2021-го сократилось на 1 млн человек по сравнению с осенью, а штат госаппарата после начатой реформы «похудеет» на 32 тыс. сотрудников. При этом скорость принятия решений кабмином увеличилась кратно: согласование документов теперь должно проходить максимум за четыре часа. Наступивший год не обещает быть легким: правительству предстоит активнее заняться нацпроектами и закончить начатое в кризисном 2020-м. «Известия» выбрали самые важные цифры, которыми за 12 месяцев запомнилась новая команда, пришедшая в Дом правительства.

16 новых имен

15 января 2020 года президент, обращаясь к Федеральному собранию, объявил о планах внести поправки в Конституцию, а также отправил в отставку кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева. Предпосылками к смене власти стали низкие показатели роста ВВП (в 2019 году он составил около 1% вместо планировавшихся 3%) и проблемы с реализацией нацпроектов. «Не всё получилось, но всё никогда не получается в полном объеме», — отметил тогда Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Бывший премьер неоднократно отчитывал профильные ведомства за срыв сроков, но добиться нужного результата не удавалось. В итоге самые проблемные министерства лишились своих руководителей, но половине правительства удалось сохранить должности. На место председателя кабинета 16 января пришел главный налоговик страны Михаил Мишустин, который к тому моменту уже сумел цифровизировать Федеральную налоговую службу (ФНС). В целом на него делалась ставка как на специалиста, способного обеспечить быстрое реагирование ведомств на возникающие вызовы. 21 января стало известно о назначении 15 новых членов правительства — вице-премьеров и министров.

4 часа на решение

Как позже показала практика, кризисные ситуации решались оперативно, а главными ответчиками избирались руководители профильных министерств, что, естественно, сказалось на скорости принятия решений.
Уже в марте, как тогда узнали «Известия», были введены жесткие дедлайны по всем бюрократическим решениям: подготовка документов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, должна занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа.

3,5 млн заболевших

Главным вызовом для нового правительства стала разразившаяся на планете пандемия. За год коронавирусом заразились 3,5 млн россиян, уже более 65 тыс. человек скончались.
К такому наплыву пациентов система здравоохранения страны не была готова. В больницах довольно часто не хватало мест. Даже на начало декабря в 17 субъектах медучреждения были свободны лишь на 5%. Но к нынешнему январю, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, проблему удалось решить: сейчас в больницах более 20% свободных коек. Отчасти это связано с тем, что большая часть пациентов лечится амбулаторно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Правительству пришлось также разбираться с задержками при допвыплатах врачам из-за самодеятельности на местах. Жалобы постепенно сошли на нет после вмешательства президента, поручившего министрам и губернаторам поставить вопрос на личный контроль.

2,7 млн безработных

Такое число граждан официально находится в поиске работы на начало нового года. Это на 1 млн меньше, чем во время пика безработицы в сентябре 2020-го. Снижение показателя эксперты объясняют постепенным снятием ограничений. Больше всего увольнений было в сфере торговли, авторемонта, отрасли обрабатывающего производства и образования. Чтобы поддержать потерявших заработок, на соцвыплаты сначала выделили 165 млрд рублей, а затем еще 35 млрд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
При этом правительство сохранило на 2021 год максимальный размер пособия по безработице, который увеличился в марте прошлого года с 8 тыс. до 12,1 тыс. рублей.

10% — планка роста цен

Теперь в России новая, 10-процентная планка колебания роста цен на социально значимые продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию. До декабря 2020-го этот показатель был на уровне 30%. Правительству пришлось его снизить, а также ввести ограничения на стоимость сахара и подсолнечного масла, квоты на экспорт и таможенные пошлины на зерновые.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Работать в ручном режиме кабмину пришлось из-за взлета цен, который, по мнению президента, произошел не под влиянием пандемии. Причина крылась в желании бизнеса дополнительно обогатиться. Глава государства призвал профильные ведомства впредь не допускать таких ситуаций. Как сообщили «Известиям» собеседники в правительстве, новые меры экономического регулирования пока не обсуждаются: министры планируют внимательно следить за исполнением уже введенных.

3,3 трлн на поддержку бизнеса

В эту сумму обошлись бюджету антикризисные меры поддержки бизнеса — как прямые, так и в виде различных отсрочек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. При этом, по данным Минфина, в 2020 году государство не успело потратить еще около 1 трлн рублей — в основном из-за подписанных, но неисполненных госконтрактов. Эти средства используют на финансирование вакцинации.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Всё, что связано с противодействием коронавирусу и вызванному им экономическому кризису, кабмином было эффективно отработано, считает первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. Теперь в Госдуме ожидают, что правительство в приоритетном порядке будет реализовывать долгосрочные программы — нацпроекты.

6,9 млн доз вакцины

Такое количество доз вакцин до конца февраля поступит в гражданский оборот, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас, по словам Михаила Мишустина, в ситуации с коронавирусом уже наступает переломный момент. Ключевую роль в этом сыграло то, что Россия первой в мире зарегистрировала антиковидные вакцины, оперативно приступив к их массовому производству.
По данным Минздрава, на начало года прививку от COVID-19 решились сделать уже более 800 тыс. человек. Пока что зарегистрированы две отечественные вакцины, но, как заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время появится еще одна. Таким образом, Россия может стать первой страной, которая имеет три препарата, разработанных на разных платформах.

2030 год — новый срок для нацпрограмм

До этого года правительство должно выполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, исполнить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за неожиданно наступившей пандемии.
Согласно документу, за десять лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Что же касается социального блока, уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет. Эти и другие положения тесно связаны с принятыми поправками в Конституцию.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Как пояснила «Известиям» глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, трудности в первую очередь могут возникнуть с выполнением программы «Демография». Пока в России наблюдается снижение показателей рождаемости. Это связано с тем, что люди боятся планировать беременность.

5,5 трлн — дефицит бюджета

Такой дефицит бюджета ожидается в ближайшие три года. Основным источником его погашения планируется сделать государственные заимствования. Достойно пройти трехлетку правительству удастся благодаря опыту работы премьера в ФНС, заявил «Известиям» представитель КПРФ Николай Харитонов.
Основными задачами кабмина в 2021 году станут увеличение доходов населения и бизнеса, а также контроль за ценообразованием, сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

3,4% — снижение ВВП

На столько снизился ВВП в III квартале 2020-го, сообщили в Росстате. Отечественная экономика, конечно, пострадала от пандемии, но падение оказалось ниже, чем в Европе и США, отметил в беседе с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов.
Не всё из запланированного удалось сделать, однако крупных задержек в выполнении нацпроектов нет, сообщил «Известиям» зампред ЛДПР Ярослав Нилов.
При этом в комитете ГД по финансовому рынку рассчитывают, что ВВП может превзойти доковидные темпы роста в 2022 году.

Минус 32 тыс. чиновников

На такое количество должностей сократится госаппарат после реформы Михаила Мишустина. Пока работа осуществляется в соответствии с установленным порядком и завершится до 1 апреля, сообщили «Известиям» собеседники в правительстве. Кабмин уже устранил ряд федеральных служб и институтов развития.
Стоит отметить, что попытки уменьшить штат чиновников предпринимались неоднократно. Так, в 2010 году на тот момент президент Дмитрий Медведев поручил сократить его на 20%, а в 2014 году, будучи уже в кресле премьера, он распорядился уменьшить аппарат на 10%.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Однако сбыться этим планам было не суждено. По данным Счетной палаты, с 2012 года численность госслужащих продолжала увеличиваться, а в 2016 году сократилась лишь на 5,6%, но это произошло за счет низового звена.

54,9% — уровень доверия

Именно таков процент россиян, доверяющих премьеру, следует из декабрьского опроса ВЦИОМа. Этого показателя удалось добиться в том числе объявленной реформой и стабилизацией экономической ситуации, заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.
Однако главная проблема — как при оптимизации госаппарата, так и при осуществлении нацпроектов — пока что горизонт планирования, который пока не выглядит слишком оптимистично. Впрочем, в ситуации неопределенности сейчас находится весь мир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
17 января 2021, 22:10
Во сколько прилетает Навальный: Внуково тонко поддели поклонников "отравленного блогера"
17 января 2021, 22:10
Хазин написал сценарий "жёсткой борьбы": Три русские беды и роль Запада
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
18 января 2021, 00:00
Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Арктике
18 января 2021, 01:50
"Володья, а он лететь не хотел": Сериал о посадке Навального и "секретный разговор" Путина и Меркель
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 января 2021, 00:00
"Плохой знак для России": Новому решению Байдена дали расшифровку
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стал...
18 января 2021, 00:00
"Великая перезагрузка", но деньги нельзя есть: Зачем Гейтс скупает земли в ...
18 января 2021, 00:00
Уволить Набиуллину и Силуанова: Смутные слухи приобрели очертания силами Белковского
18 января 2021, 00:00
Учитесь у русских. И оленей: Военные в Норвегии признали превосходство России в Аркти...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 января 2021, 17:20
"Вы хотите войны?": Греции пообещали досмотреть её флот. А то и перетопить все её корабли
13 января 2021, 13:40
Из-за жёсткой позиции Киева в Москве решили пойти ва-банк
16 января 2021, 17:45
Зеленский пакует «тревожный чемоданчик». Украина ждёт Путина
15 января 2021, 00:30
США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»
13 января 2021, 08:10
"Минуточку, а что это такое?": Госизмену ради Байдена совершили у всех на глазах - Паркс
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
12 января 2021, 03:45
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: "Деньги дойдут, но..."
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.