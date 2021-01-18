Премьера министров: первый год правительства Мишустина в 12 цифрах

Завершился первый год работы Михаила Мишустина в качестве премьера. До конца февраля в гражданский оборот поступит 6,9 млн вакцин от коронавируса, число безработных в стране к январю 2021-го сократилось на 1 млн человек по сравнению с осенью, а штат госаппарата после начатой реформы «похудеет» на 32 тыс. сотрудников. При этом скорость принятия решений кабмином увеличилась кратно: согласование документов теперь должно проходить максимум за четыре часа. Наступивший год не обещает быть легким: правительству предстоит активнее заняться нацпроектами и закончить начатое в кризисном 2020-м. «Известия» выбрали самые важные цифры, которыми за 12 месяцев запомнилась новая команда, пришедшая в Дом правительства.

16 новых имен

15 января 2020 года президент, обращаясь к Федеральному собранию, объявил о планах внести поправки в Конституцию, а также отправил в отставку кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева. Предпосылками к смене власти стали низкие показатели роста ВВП (в 2019 году он составил около 1% вместо планировавшихся 3%) и проблемы с реализацией нацпроектов. «Не всё получилось, но всё никогда не получается в полном объеме», — отметил тогда Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Бывший премьер неоднократно отчитывал профильные ведомства за срыв сроков, но добиться нужного результата не удавалось. В итоге самые проблемные министерства лишились своих руководителей, но половине правительства удалось сохранить должности. На место председателя кабинета 16 января пришел главный налоговик страны Михаил Мишустин, который к тому моменту уже сумел цифровизировать Федеральную налоговую службу (ФНС). В целом на него делалась ставка как на специалиста, способного обеспечить быстрое реагирование ведомств на возникающие вызовы. 21 января стало известно о назначении 15 новых членов правительства — вице-премьеров и министров.

4 часа на решение

Как позже показала практика, кризисные ситуации решались оперативно, а главными ответчиками избирались руководители профильных министерств, что, естественно, сказалось на скорости принятия решений.

Уже в марте, как тогда узнали «Известия», были введены жесткие дедлайны по всем бюрократическим решениям: подготовка документов, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, должна занимать не более суток, а их согласование — максимум четыре часа.

3,5 млн заболевших

Главным вызовом для нового правительства стала разразившаяся на планете пандемия. За год коронавирусом заразились 3,5 млн россиян, уже более 65 тыс. человек скончались.

К такому наплыву пациентов система здравоохранения страны не была готова. В больницах довольно часто не хватало мест. Даже на начало декабря в 17 субъектах медучреждения были свободны лишь на 5%. Но к нынешнему январю, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, проблему удалось решить: сейчас в больницах более 20% свободных коек. Отчасти это связано с тем, что большая часть пациентов лечится амбулаторно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Правительству пришлось также разбираться с задержками при допвыплатах врачам из-за самодеятельности на местах. Жалобы постепенно сошли на нет после вмешательства президента, поручившего министрам и губернаторам поставить вопрос на личный контроль.

2,7 млн безработных

Такое число граждан официально находится в поиске работы на начало нового года. Это на 1 млн меньше, чем во время пика безработицы в сентябре 2020-го. Снижение показателя эксперты объясняют постепенным снятием ограничений. Больше всего увольнений было в сфере торговли, авторемонта, отрасли обрабатывающего производства и образования. Чтобы поддержать потерявших заработок, на соцвыплаты сначала выделили 165 млрд рублей, а затем еще 35 млрд.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом правительство сохранило на 2021 год максимальный размер пособия по безработице, который увеличился в марте прошлого года с 8 тыс. до 12,1 тыс. рублей.

10% — планка роста цен

Теперь в России новая, 10-процентная планка колебания роста цен на социально значимые продукты, при которой власти имеют право принять меры по их сдерживанию. До декабря 2020-го этот показатель был на уровне 30%. Правительству пришлось его снизить, а также ввести ограничения на стоимость сахара и подсолнечного масла, квоты на экспорт и таможенные пошлины на зерновые.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Работать в ручном режиме кабмину пришлось из-за взлета цен, который, по мнению президента, произошел не под влиянием пандемии. Причина крылась в желании бизнеса дополнительно обогатиться. Глава государства призвал профильные ведомства впредь не допускать таких ситуаций. Как сообщили «Известиям» собеседники в правительстве, новые меры экономического регулирования пока не обсуждаются: министры планируют внимательно следить за исполнением уже введенных.

3,3 трлн на поддержку бизнеса

В эту сумму обошлись бюджету антикризисные меры поддержки бизнеса — как прямые, так и в виде различных отсрочек, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. При этом, по данным Минфина, в 2020 году государство не успело потратить еще около 1 трлн рублей — в основном из-за подписанных, но неисполненных госконтрактов. Эти средства используют на финансирование вакцинации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Всё, что связано с противодействием коронавирусу и вызванному им экономическому кризису, кабмином было эффективно отработано, считает первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев. Теперь в Госдуме ожидают, что правительство в приоритетном порядке будет реализовывать долгосрочные программы — нацпроекты.

6,9 млн доз вакцины

Такое количество доз вакцин до конца февраля поступит в гражданский оборот, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас, по словам Михаила Мишустина, в ситуации с коронавирусом уже наступает переломный момент. Ключевую роль в этом сыграло то, что Россия первой в мире зарегистрировала антиковидные вакцины, оперативно приступив к их массовому производству.

По данным Минздрава, на начало года прививку от COVID-19 решились сделать уже более 800 тыс. человек. Пока что зарегистрированы две отечественные вакцины, но, как заявляет глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ближайшее время появится еще одна. Таким образом, Россия может стать первой страной, которая имеет три препарата, разработанных на разных платформах.

2030 год — новый срок для нацпрограмм

До этого года правительство должно выполнить указ о национальных целях развития. Документ заменил майские указы президента от 2018 года, исполнить которые нужно было до 2024 года. Глава государства решил дать кабмину больше времени на долгосрочные стратегии из-за неожиданно наступившей пандемии.

Согласно документу, за десять лет рост ВВП страны должен превысить среднемировой показатель, а инвестиции в основной капитал необходимо увеличить минимум на 70% по сравнению с показателем 2020 года. Что же касается социального блока, уровень бедности планируется снизить до 6% населения, а ожидаемая продолжительность жизни в стране должна достигнуть 78 лет. Эти и другие положения тесно связаны с принятыми поправками в Конституцию.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Как пояснила «Известиям» глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, трудности в первую очередь могут возникнуть с выполнением программы «Демография». Пока в России наблюдается снижение показателей рождаемости. Это связано с тем, что люди боятся планировать беременность.

5,5 трлн — дефицит бюджета

Такой дефицит бюджета ожидается в ближайшие три года. Основным источником его погашения планируется сделать государственные заимствования. Достойно пройти трехлетку правительству удастся благодаря опыту работы премьера в ФНС, заявил «Известиям» представитель КПРФ Николай Харитонов.

Основными задачами кабмина в 2021 году станут увеличение доходов населения и бизнеса, а также контроль за ценообразованием, сообщили «Известиям» источники в профильных ведомствах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

3,4% — снижение ВВП

На столько снизился ВВП в III квартале 2020-го, сообщили в Росстате. Отечественная экономика, конечно, пострадала от пандемии, но падение оказалось ниже, чем в Европе и США, отметил в беседе с «Известиями» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Не всё из запланированного удалось сделать, однако крупных задержек в выполнении нацпроектов нет, сообщил «Известиям» зампред ЛДПР Ярослав Нилов.

При этом в комитете ГД по финансовому рынку рассчитывают, что ВВП может превзойти доковидные темпы роста в 2022 году.

Минус 32 тыс. чиновников

На такое количество должностей сократится госаппарат после реформы Михаила Мишустина. Пока работа осуществляется в соответствии с установленным порядком и завершится до 1 апреля, сообщили «Известиям» собеседники в правительстве. Кабмин уже устранил ряд федеральных служб и институтов развития.

Стоит отметить, что попытки уменьшить штат чиновников предпринимались неоднократно. Так, в 2010 году на тот момент президент Дмитрий Медведев поручил сократить его на 20%, а в 2014 году, будучи уже в кресле премьера, он распорядился уменьшить аппарат на 10%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Однако сбыться этим планам было не суждено. По данным Счетной палаты, с 2012 года численность госслужащих продолжала увеличиваться, а в 2016 году сократилась лишь на 5,6%, но это произошло за счет низового звена.

54,9% — уровень доверия

Именно таков процент россиян, доверяющих премьеру, следует из декабрьского опроса ВЦИОМа. Этого показателя удалось добиться в том числе объявленной реформой и стабилизацией экономической ситуации, заявил «Известиям» глава Политической экспертной группы Константин Калачев.

Однако главная проблема — как при оптимизации госаппарата, так и при осуществлении нацпроектов — пока что горизонт планирования, который пока не выглядит слишком оптимистично. Впрочем, в ситуации неопределенности сейчас находится весь мир.