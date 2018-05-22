Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!
«Воздушная цель неизвестной принадлежности»: что известно об атаке беспилотника ...
Сергей Шойгу: Мы готовы обучать армию Узбекистана
Отдадим наши деньги Америке!
Главная / В России

Премьера министров: новый кабмин провел первое заседание

22 мая 2018, 15:09  •  24 • В России

Во вторник, 22 мая, утвержденный Владимиром Путиным новый состав кабмина собрался на свое первое заседание в Белом доме. Новички выглядели торжественно, будто на премьере в Большом театре. Премьер Дмитрий Медведев был в прекрасном расположении духа и часто улыбался. Глава МИД Сергей Лавров для участия в первом заседании кабмина в новом составе даже перенес сроки своего визита на Кубу и в Аргентину. И все же собрались не все. На заседании отсутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр обороны Сергей Шойгу. Мантуров возглавляет российскую часть межправительственной комиссии России и Болгарии и должен принять участие в переговорах в Сочи, где президент Владимир Путин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым. А Шойгу находится в Ташкенте на переговорах с главой узбекского Минобороны Адбусаломом Азизовым.

Медведев поздравил всех членов кабмина с назначением, пообещал, что работы будет много и пожелал успехов. Вначале правительство обсудило финансово- экономические вопросы, а потом проекты законов в сфере транспорта, борьбы с коррупцией, поддержки науки и технологий. Медведев обратил внимание министров на то, что значительная часть бюджетных средств начинает использоваться только ближе к концу года, и это надо исправлять.

- В целом в прошлом году расходы федерального бюджета исполнены на достаточно высоком уровне - 96,5%. Но треть всех средств начали осваивать только ближе к концу года, - заметил Медведев, призвав равномернее в течение года осваивать бюджетные средства.

Правительство также рассмотрело законопроект, вносящий изменения в действующий закон о бюджете на 2018 год​​​. Документ предусматривает рост доходов на 1,8 триллиона рублей, в том числе нефтегазовых на 1,7 триллиона, ненефтегазовых - на 59,8 миллиарда рублей, и увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей.

- Больше, чем планировалось средств мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, на модернизацию транспортной инфраструктуры, на развитие здравоохранения, в том числе на повышение выплат врачам и медсестрам, на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот, - сказал Медведев.

По словам премьера, в целом федеральный бюджет станет более сбалансированным.

- По итогам этого года мы рассчитываем свести его с профицитом, на что обращаю внимание всех. С профицитом практически в полтриллиона рублей, это 0,5% ВВП, - заметил Медведев.

После этого к микрофону вышел Антон Силуанов. Но если раньше он выступал как министр финансов, то теперь к этой должности добавилась должность первого вице-премьера правительства.

- Пожалуйста, коллеги, какие у вас соображения? Кто бы что хотел сказать?, - поинтересовался Медведев, когда Силуанов завершил доклад. Но никто ничего сказать не хотел.

- Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?, - вновь поинтересовался премьер.

Но и у министров с опытом не нашлось, что сказать. После этого заседание кабмина перешло в закрытый режим.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
24
Источник
Похожие новости
22 мая 2018, 15:09
"Прямая линия" Путина станет технологичней
21 мая 2018, 22:54
Главные достижения России: возрождение армии и возврат Крыма
22 мая 2018, 15:09
Премьера министров: новый кабмин провел первое заседание

21 мая 2018, 17:54
Дальневосточный резерв: какие задачи стоят перед Тихоокеанским флотом России
21 мая 2018, 21:09
«Решение будет принято в кратчайшие сроки»: блокадницу Клавдию Мальцеву поставили в очередь на гражданство
21 мая 2018, 22:54
Украинский суд "заочно" арестовал крымское судно, добывающее песок
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 мая 2018, 10:09
«Собибор». Реакция на фильм в отдельно взятом кинозале
18 мая 2018, 05:39
Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!
21 мая 2018, 08:25
ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО
16 мая 2018, 17:39
Симоньян прокомментировала публикацию Washington Examiner с призывом бомбить Крымский мост
19 мая 2018, 07:39
Украли или "нарушили"? Космические и оборонные показатели от Счётной палаты
21 мая 2018, 14:54
Последний аргумент: сержант ВСУ бросил гранату в толпу
20 мая 2018, 09:39
Итоги недели. «Это вам не это!» — «Понятно!»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.