Премьера министров: новый кабмин провел первое заседание

Во вторник, 22 мая, утвержденный Владимиром Путиным новый состав кабмина собрался на свое первое заседание в Белом доме. Новички выглядели торжественно, будто на премьере в Большом театре. Премьер Дмитрий Медведев был в прекрасном расположении духа и часто улыбался. Глава МИД Сергей Лавров для участия в первом заседании кабмина в новом составе даже перенес сроки своего визита на Кубу и в Аргентину. И все же собрались не все. На заседании отсутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин и министр обороны Сергей Шойгу. Мантуров возглавляет российскую часть межправительственной комиссии России и Болгарии и должен принять участие в переговорах в Сочи, где президент Владимир Путин встретится с президентом Болгарии Руменом Радевым. А Шойгу находится в Ташкенте на переговорах с главой узбекского Минобороны Адбусаломом Азизовым.

Медведев поздравил всех членов кабмина с назначением, пообещал, что работы будет много и пожелал успехов. Вначале правительство обсудило финансово- экономические вопросы, а потом проекты законов в сфере транспорта, борьбы с коррупцией, поддержки науки и технологий. Медведев обратил внимание министров на то, что значительная часть бюджетных средств начинает использоваться только ближе к концу года, и это надо исправлять.

- В целом в прошлом году расходы федерального бюджета исполнены на достаточно высоком уровне - 96,5%. Но треть всех средств начали осваивать только ближе к концу года, - заметил Медведев, призвав равномернее в течение года осваивать бюджетные средства.

Правительство также рассмотрело законопроект, вносящий изменения в действующий закон о бюджете на 2018 год​​​. Документ предусматривает рост доходов на 1,8 триллиона рублей, в том числе нефтегазовых на 1,7 триллиона, ненефтегазовых - на 59,8 миллиарда рублей, и увеличение расходов на 61,9 миллиарда рублей.

- Больше, чем планировалось средств мы направим на поддержку промышленности, жилищного строительства, на модернизацию транспортной инфраструктуры, на развитие здравоохранения, в том числе на повышение выплат врачам и медсестрам, на поддержку семей с детьми и социальное обеспечение детей-сирот, - сказал Медведев.

По словам премьера, в целом федеральный бюджет станет более сбалансированным.

- По итогам этого года мы рассчитываем свести его с профицитом, на что обращаю внимание всех. С профицитом практически в полтриллиона рублей, это 0,5% ВВП, - заметил Медведев.

После этого к микрофону вышел Антон Силуанов. Но если раньше он выступал как министр финансов, то теперь к этой должности добавилась должность первого вице-премьера правительства.

- Пожалуйста, коллеги, какие у вас соображения? Кто бы что хотел сказать?, - поинтересовался Медведев, когда Силуанов завершил доклад. Но никто ничего сказать не хотел.

- Тишина. Стеснительные пока. Ну а старослужащие могут что-то сказать, нет?, - вновь поинтересовался премьер.

Но и у министров с опытом не нашлось, что сказать. После этого заседание кабмина перешло в закрытый режим.

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