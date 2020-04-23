Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР

Впервые в истории российской киноиндустрии крупнобюджетный фильм выходит онлайн, минуя прокат. Сегодня на стриминговых сервисах появилась научно-фантастическая лента "Спутник". О том, чем интересна большая отечественная кинопремьера эпохи коронавируса, — в материале РИА Новости.

Вернулся со спутником

"Спутник" вырос из короткометражки "Пассажир" режиссера-дебютанта Егора Абраменко, снятой по сценарию Романа Волобуева (на подходе — его сериал "Последний министр").

Первоначально сюжет был такой: похмельным утром в своей квартире советский космонавт обнаруживает, что привезенный им с орбиты инопланетный симбионт разбушевался. Симпатичный, но дикий, он подчинил себе нетрезвый разум носителя, вылез наружу и прикончил случайно встреченную героем студентку.

© Предоставлено More.tv Кадр из фильма "Спутник"

Тогда это был фильм-заявка на сериал, но в итоге, после смены сценаристов, вырос в полный метр с важным отличием от десятиминутного пилота. Сюжет примерно тот же, однако в "Пассажире" герой находился в домашнем интерьере, одновременно уютном и неприятно типовом. В "Спутнике" все происходит на военной базе.

Итак, 1983 год. После непонятной аварии во время спуска выдуманный космонавт Вешняков (Петр Федоров) сразу попадает под присмотр вежливого человека, офицера Семирадова (Федор Бондарчук). Тому помогает излишне совестливая и к тому же подозрительно одинокая психиатр Татьяна Климова (Оксана Акиньшина).

Еще одного главного героя, склизкого, неземной внешности, играет визуальный эффект. Нарисован он весьма убедительно, жаль, кадров с самого начала было не так много по сюжетным причинам. Это — сожитель организма Вешнякова, симбионт, питающийся по ночам другими людьми. Он имеет обыкновение внезапно и кроваво вылезать из груди, чем подозрительно походит на ксеноморфа из франшизы "Чужой" Ридли Скотта и Руди Гигера.

Свой "Чужой"

По факту "Спутник" — это и есть адаптированная камерная (всего три персонажа-человека) вариация "Чужого". Только действие происходит не где-то в глубинах космоса, а в районе Байконура. Да, фильм не самобытен по задумке, но оригинального кино в мире вообще осталось немного. Интерпретация старой концепции может получиться столь же любопытной, как, скажем, неожиданная аранжировка знакомого классического произведения.

© Предоставлено More.tv Оксана Акиньшина и Петр Федоров в фильме "Спутник"

У пока что безвестного режиссера Абраменко, которому доверили снимать аж целую фантастику с компьютерной графикой, выходит обновить классику с помощью советской эстетики. Она ненавязчивая — так, промычат разок под нос "Миллион алых роз" да интерьеры болезненно узнаваемы. Но этого оказывается достаточно. Благодаря смене времени и места действия тварь в теле героя Советского Союза становится не просто банальной хоррорной завязкой, а метафорой чего-то большего.

Громкое молчание

Американская поп-культура давно грезит первым появлением инопланетянина именно в "самой свободной" стране мира. Настойчиво распространяются и развиваются увлекательные теории заговора о кругах на полях, тарелках в небе и тайнах Зоны-51.

Если судить по "Спутнику", у отечественных сценаристов нет больших надежд на потенциальный плодотворный контакт с внеземным разумом, как это было, например, в благодушном "Инопланетянине" Спилберга. Если даже какие-то "чужие" и бывали в Советском Союзе, то, согласно картине Абраменко, все следы их пребывания похоронила бюрократия в папках с надписью "Дело № ..." и грифом "совершенно секретно".

1 из 3 Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv 2 из 3 Федор Бондарчук в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv 3 из 3 Оксана Акиньшина в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv 1 из 3 Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv 2 из 3 Федор Бондарчук в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv 3 из 3 Оксана Акиньшина в фильме "Спутник" © Предоставлено More.tv

В данном конкретном случае, конечно, неприятная гадина прилетела вовсе не с целью делиться опытом. Но седой спецслужбист, подстриженный "под генсека" (сходство с Андроповым не портретное, но заметное), все же пытается найти военное применение научному открытию, невольно совершенному Вешняковым.

Симбионтов, то есть человека и чужака, разделить нельзя, но Семирадов хочет попытаться. Тоталитарный строй всегда давит на гражданина, пусть это давление и не передают дословно герои "Спутника" в своих весьма лаконичных диалогах. Большую часть времени в фильме напряженно — или, наоборот, бессильно — молчат.

Одиноко, как в космосе

Сюжет, как удачно запущенная ракета-носитель, разовьется по знакомой, а потому правильной траектории. Конечно, герои Акиньшиной (еще со времен картины "Лиля навсегда" очевидно, что ей в кадре страшно идет советская атмосфера) и Федорова неслучайно встречаются в столь сближающих, давящих обстоятельствах.

© Предоставлено More.tv Кадр из фильма "Спутник"

Но куда важнее, что этот камерный фильм создает у зрителя ощущение изолированности, незащищенности, которым славятся верно снятые триллеры. Состояние, сегодня, должно быть, хорошо знакомое карантинщикам, то есть всем ответственным людям Земли. У космонавта Вешнякова что-то вдруг зашевелилось внутри, как болезнь, от которой нет спасения, — пугающее, некомфортное чувство для любого ипохондрика. Понятно, почему фильм решили выпускать именно сейчас, — он нежданно стал актуальным.

Но и без коронавирусного контекста в "Спутнике" есть кое-что особенное, не показанное в других картинах о Вселенной и ее обитателях. В первом романе Пелевина "Омон Ра" выяснилось, что все космические победы Союза достигнуты ценой человеческих жизней. Что ж, "Спутник" чуть ли не впервые экранизирует такое восприятие истории советских пилотируемых полетов — холодный ужас номенклатурной обязаловки, помноженный на страх смерти.