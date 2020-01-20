Главный налоговик страны Михаил Мишустин возглавил правительство. Три четверти россиян, как уверяют социологи, такое решение одобряют – уж кто-кто, а в ФНС умеют денежки считать. Предшественник, Дмитрий Медведев, в приходно-расходных премудростях не слишком-то поднаторел, а потому, по всей видимости, и «завалил» нацпроекты, за что и поплатился креслом. Зато Мишустин, говорят, мастак в точных подсчётах.

Можно сколько угодно гадать, что послужило причиной назначения Мишустина премьером – то ли активное продвижение «наверх» Алексеем Кудриным своих ставленников, то ли непубличное, скажем так, недопонимание, возникшее у Медведева с замглавы президентской администрации Сергеем Кириенко, описанное «Нашей Версией» в статье «Киндернатор» (№ 26 от 9.07. 2018). А речь шла, напомним, о том, с чьей подачи в АП «внезапно» обнаружился «кабинет Юмашева».

Медведев явно недооценил своего визави, «кастинг-директора и утилизатора губернаторов». В итоге уже позапрошлой осенью фамилию Мишустина стали произносить шепотком в околовластных кулуарах: мол, перспективный управленец, стоит присмотреться. Тогда же на центральных телеканалах промелькнуло несколько интервью с главным налоговиком, причём интервьюерами выступали приметные личности вроде Владимира Соловьёва. Впрочем, всё это выглядело вполне оправданно – к тому времени Мишустин считался чуть ли не самым эффективным членом правительства. Налоговые поступления били все рекорды, а российской системой сбора налогов заинтересовались даже в ведущих странах мира. И на новом месте Мишустин станет выстраивать работу исходя из той же модели, которую ему удалось реализовать в ФНС. Ясно, зачем успешного управленца делегировали «наверх»? А подсадили его «наверх» инициаторы и проводники кардинальных реформ в государственном управлении – Кириенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. При известном участии Кудрина и главы Сбербанка Германа Грефа, бывшего шефа Мишустина, с которым они работали в 2006–2007 годах.

Теперь у Володина с Мишустиным наверняка оформится прочный стратегический союз, и в целом для страны это совсем неплохо – ведь ещё не стёрлось из памяти, как в Думе критиковали работу ушедшего в отставку правительства. А за назначение Мишустина единогласно проголосовали все думские фракции. Даже коммунисты предпочли воздержаться, а не голосовать по привычке против. Такой кредит доверия дорогого стоит. Безусловно и то, что и подобного взаимопонимания у законодательной и исполнительной ветвей власти давненько не наблюдалось.

Первым шагом Мишустина стала декларация – оборонные расходы правительство ни в коем случае не урежет, напротив. Патриот, государственник, нахваливают Мишустина левые. А говорили, мол, ставленник либерального крыла. Да как поглядеть!

Приоритеты – национальные проекты и регионы

Медведев, как судачат в около­властном закулисье, поплатился за провальное исполнение президентских нацпроектов. Судя по первой реакции Мишустина на его новом посту, именно с этого – исполнения нацпроектов – он и намерен начать.

По теме 1715 Госдума приняла решение по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра На пленарном заседании Госдумы 16 января принято решение об одобрении кандидатуры Михаила Мишустина на пост главы правительства. За выдвинутую кандидатуру проголосовали 383 парламентария или 85,1 процента от общего числа. «Самое важное – сократить издержки для бизнеса, ограничить барьеры, – заявил новый премьер, выступая перед депутатами Госдумы. – Нацио­нальные проекты – хороший инструмент для достижения наших целей, в том числе для роста ВВП. Надо всерьёз ими заниматься и опираться в этом на регионы».

А ещё Мишустин пообещал депутатам, что их «диалог будет постоянным».

У предшественника с таким диалогом явно не задалось, в Госдуме Медведев появлялся лишь от случая к случаю, большей частью представляя там плановые отчёты за истекший год.

Помимо реализации нацпроектов Мишустину предстоит свернуть ещё одну гору, оказавшуюся не по силам предшественнику. Помнится, в прошлом году глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая перед депутатами, не смог им объяснить, как центр намеревается стимулировать рост экономики регионов.

В итоге сложилась парадоксальная или даже абсурдная ситуация. Собирать деньги в бюджет научились, а тратить их – нет. По итогам ушедшего года объём неизрасходованных регионами средств федерального бюджета достиг триллиона рублей. Мишустин научился собирать деньги в бюджет – теперь ему предстоит заставить эти средства работать на благо страны.

Задача премьера – придать импульс к экономическому росту

Считается, что критических проблем у российской экономики нет. Между тем и санкции нам всё ещё не отменили, и экономисты указывают, что под занавес прошлого года наметился значительный спад в ряде ключевых отраслей, сопровождающийся замедлением динамики инвестиций и прекращением роста объёмов экспорта.

«К сожалению, – признал недавно Орешкин, – первое полугодие 2020 года, по-моему, мы уже потеряли. Слабость потребительского спроса – то, что будет сопровождать нас и в начале следующего года».

О том, что народ беднеет, говорил в своём послании и президент, подчёркивая, что это недопустимо. «Денег нет, но вы держитесь там», – напутствовал народ Медведев, похоже, уверенный в том, что падение благосостояния, равно как и отсутствие экономического роста в стране, никак не скажется на его карьере. Мишустину же теперь придётся многое сделать для того, чтобы деньги появились – именно там, где они нужнее всего.

Из вышесказанного вытекает, что «чинить» Мишустину в первую очередь придётся социальный блок правительства. С этим согласен и политолог Дмитрий Абзалов, признавший социалку «самым слабым сегментом правительства». Остальные рокировки, если и произойдут, существенного влияния на работу правительства не окажут. А если верно то, что помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов станет первым вице-премьером правительства, можно смело говорить и о социально ориентированной экономике, и о жёстко соблюдаемом государственном интересе. Белоусова традиционно поддерживают «патриоты» и левые, что, в общем-то, много говорит о нём как об управленце.

Что же до Мишустина, то ему предстоит создать правительство экономического прорыва. Преодолеть стагнацию в экономике, обеспечить исполнение национальных проектов, переориентировать бюджетные потоки на регионы. Понимая это, Мишустин и подыскивает кадры к себе в команду. По его словам, «на каждом направлении работы должен быть тот, кто способен придать импульс к экономическому росту и одновременно решать задачи, поставленные президентом в отношении инвестирования в человека». В общем, социальному государству – социально ориентированный премьер. Зная, насколько Мишустин амбициозен и эффективен как управленец, несложно предугадать, что у него всё получится.

Семьянин, хоккеист, болельщик и сочинитель

Помимо математических способностей и умения создавать сложные системы и обеспечивать их правильное функционирование, по признанию знакомых Мишустина, он обладает большим количеством не имеющих отношения к работе талантов. К примеру, он пишет стихи и тексты к песням, на достойном уровне играет в хоккей, играет на фортепьяно.

О музыкальных талантах нового премьера говорит тот факт, что его услугами как композитора пользовался известный исполнитель Григорий Лепс. Предположительно, глава ФНС написал музыку для песен «Зола» и «Настоящая женщина». Друзья Мишустина говорят о его любви к сочинительству частушек и эпиграмм.

По данным из открытых источников известно, что премьер играет в Ночной хоккейной лиге, в прошлом году он стал обладателем Кубка Гагарина. Также он является болельщиком хоккейного клуба ЦСКА и входит в наблюдательный совет клуба. В 2013 году глава ФНС принял участие в товарищеском хоккейном матче в честь 65-летия со дня рождения Валерия Харламова.

В число интересов Мишустина также входят другие виды спорта – в 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский» на 50-метровой дистанции вольным стилем.

О личной жизни премьера известно не слишком много: он женат, супруга Владлена Юрьевна Мишустина являлась соучредителем ЗАО «Международный компьютерный клуб». До 2012 года, в соответствии с данными СПАРК, Владлене Мишустиной принадлежала доля в ООО «Дэкаданс», основным видом деятельности которого указаны «танцплощадки, дискотеки, школа танцев». В 2014 году компания была ликвидирована. У пары трое детей.

Помимо основной работы Мишустин является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ и членом учёного совета РАНХиГС. В 2005 году выпустил монографию «Информационно-технологические основы государственного налогового администрирования в России». Доктор экономических наук.

Почти за 10 лет нахождения на посту главы ФНС Мишустин и его супруга заработали около 1 млрд рублей. Доходы чиновника колебались в пределах 19–30 млн рублей в год, его жены – 47–160 млн рублей. В декларации семьи регулярно указываются 140-метровая квартира и дом площадью 800 квадратных метров. Дом оформлен на детей пары, им же принадлежит участок в 55 соток.

В 2010 году Мишустин в интервью Владимиру Познеру признался, что хотел бы быть Стивом Джобсом. Любимым художником главы ФНС является Уильям Хогарт, а композитором — Валерий Гаврилин.

В число своих главных желаний чиновник включил стремление покончить с проблемой бедности в России, довести до конца налоговую реформу и сделать так, «чтобы не болели близкие люди».

Михаил Владимирович Мишустин имеет ряд государственных наград: в 2015 году он был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2012 году – орденом Почёта, в 2013 году – Почётной грамотой Президента РФ. Является действительным госсоветником России I класса.