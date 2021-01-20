Премьер Японии заявил о власти Токио над Курилами

Есихидэ Суга. Фото: POOL/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Пока страна согласна на совместную с Россией деятельность на островах

Власть Японии распространяется на Южные Курилы. Об этом заявил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга.

"Северные территории – это острова, на которые распространяется наш суверенитет",

– подчеркнул Суга. Об этом сообщил телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" в среду, 20 января. По словам Суги, именно вопрос принадлежности всех четырех "северных островов" – так в Японии называют Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи – является предметом переговоров с Россией при обсуждении мирного договора.

Речь о Курилах зашла в парламенте Японии, уточняет NEWS.ru. Лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Юкио Эдано потребовал от премьера пояснить, какую позицию на этот счет сейчас занимает официальный Токио. Суга ответил, что позиция правительства остается прежней: без решения территориального спора с Россией никакого мирного договора не будет.

При этом премьер отметил, что пока Япония может вместе с Россией вести хозяйственную деятельность на Курилах, но при условии, что юридические права ни одной из сторон не будут ущемлены.

Несколько дней назад Суга уже заявлял в парламенте, что настроен решить проблему Курил в ближайшее время. Как он собирается это сделать, не понятно, поскольку в Конституции РФ четко сказано про неотчуждаемость территорий, отметила юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова в комментарии "Свободной прессе".

Эксперты ранее обратили внимание, что в последнее время Токио очень агрессивно заявляет о своих территориальных претензиях. При этом в японском обществе появляется все больше радикально настроенных граждан.