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Премьер Японии Абэ призвал к миру, но клятву «никогда не воевать» проигнорировал
15 августа 2018, 11:39 • 41 • В мире
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил, что нынешнее состояние мира было достигнуто благодаря тем, кто пал жертвами Второй мировой войны, и заявил, что ужасы повториться не должны.
Выступая в Токио с речь во время памятной церемонии, посвященной 73-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, премьер-министр Синдзо Абэ призвал к миру. Он заявил, что «ужасы войны никогда больше не должны повториться».
Абэ напомнил всем присутствующим в зале, благодаря кому сегодня царит мир и покой.
«Мы никогда не забудем, что текущий мир и процветание были достигнуты благодаря тем, кто пал жертвами войны», - указал японский премьер.
Впрочем, местные СМИ отметили один момент, который несколько удивляет в речи Абэ. Как указывается, нынешний премьер-министр страны не произнес клятву «никогда не воевать», которую ранее всегда давали его предшественники на этом посту.
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