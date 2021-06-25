Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
Главная / Политика

Премьер Венгрии ответил на требование "преклонить колено": Для колонизаторов

25 июня 2021, 17:45  •  334 • Политика
Премьер Венгрии осадил активистов BLM, требующих "преклонить колено". "Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого", - ответил глава правительства.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заступился за футболистов сборной страны, отказавшихся преклонять колено в знак солидарности перед американским движением BLM. Глава правительства указал, что данный жест изобретён странами, владевшими рабами.
Традиция вставать на одно колено в знак солидарности с BLM появилась среди американских спортсменов в 2020 году и быстро распространилась на Британию и ряд других стран. При этом спортивные фанаты отнеслись к подобному с большим неодобрением.
Венгры преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед Родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого,
- сказал Виктор Орбан по этому поводу.
Напомним, что движение BLM появилось в США в качестве реакции чернокожего населения на частую гибель от рук американской полиции. Оно достигло своего пика в 2020 году, когда после гибели чернокожего преступника во время задержания активисты начали громить и сжигать города по всей Америке. При этом американские СМИ называли всё это "почти мирным" протестом, хотя буквально у них за спиной горели улицы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






334
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 07:40
"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму
25 июня 2021, 15:00
Вернувшийся в Москву посол США цинично нарушил закон России
25 июня 2021, 11:20
"Гниют в воде": Американцам намекнули на "кладбище" в Чёрном море
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
18 июня 2021, 23:30
Превратить Чёрное море в "котёл": Эсминец США готовит провокацию под Крымским мостом - СМИ
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
23 июня 2021, 00:40
США пытались переиграть Россию, но..: Политолог назвал следующий шаг Белого дома
19 июня 2021, 11:25
Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
20 июня 2021, 08:30
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.