Премьер Венгрии ответил на требование "преклонить колено": Для колонизаторов

Премьер Венгрии осадил активистов BLM, требующих "преклонить колено". "Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого", - ответил глава правительства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заступился за футболистов сборной страны, отказавшихся преклонять колено в знак солидарности перед американским движением BLM. Глава правительства указал, что данный жест изобретён странами, владевшими рабами.

Традиция вставать на одно колено в знак солидарности с BLM появилась среди американских спортсменов в 2020 году и быстро распространилась на Британию и ряд других стран. При этом спортивные фанаты отнеслись к подобному с большим неодобрением.

Венгры преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед Родиной и когда просят руки своей возлюбленной. Преклонение колена изобретено странами, владевшими рабами, а мы никогда этим не занимались, поэтому не видим важности этого,

- сказал Виктор Орбан по этому поводу.

Напомним, что движение BLM появилось в США в качестве реакции чернокожего населения на частую гибель от рук американской полиции. Оно достигло своего пика в 2020 году, когда после гибели чернокожего преступника во время задержания активисты начали громить и сжигать города по всей Америке. При этом американские СМИ называли всё это "почти мирным" протестом, хотя буквально у них за спиной горели улицы.