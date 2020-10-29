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Премьер Великобритании ответит в суде за покрывательство России

29 октября 2020, 12:25  •  163 • Политика
Фото: Manfred Schmidt/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Подданные Королевства оказались беззащитны перед информационными атаками Москвы
Британские парламентарии подали иск на кабмин во главе с премьером Борисом Джонсоном. Они обвиняют правительство в бездействии перед российской угрозой.
Депутаты усмотрели нарушение Европейской конвенции по правам человека в том, что власти не защитили право британцев на "свободное волеизъявление": позволили РФ влиять на референдум по Brexit в 2016 г., а потом отказались расследовать "российское вмешательство".
"Большой объем ложной информации, распространяемый Москвой хитроумными способами, подрывает наше право выбирать своих лидеров и определять направление развития",
– заявил один из авторов иска, член Палаты лордов Пол Страсбургер. По его мнению, премьер пытается скрыть факты "российских атак на британскую демократию", и пришло время узнать, зачем он это делает, передает FT.
Ранее британская разведка в очередном докладе назвала угрожающим российское влияние на подданных Королевства. В качестве примера там было сказано, что РФ пыталась повлиять на голосование по вопросу независимости Шотландии в 2014 г. и выходу Великобритании из ЕС в 2016 году. Однако разведчики признали, что оценить, насколько распространяемая агентами Москвы дезинформация повлияла на исход референдумов, невозможно. При этом Лондон поддержал санкции ЕС против РФ за кибератаку на бундестаг в 2015 году.
Летом 2020 г. Россию попытались обвинить, что она помешала британским ученым создать вакцину от коронавируса. Лондону пришлось публично оправдываться.

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