Премьер уже сидит, а врач - в гробу. Медик, моливший Бориса Джонсона о помощи людям, скончался

Британского премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее попал в реанимацию, перевели в обычную палату. Как сообщили в офисе премьера, заражённый коронавирусом политик чувствует себя хорошо, может сидеть в постели и общается с персоналом.

При этом иной исход ожидал заражённого коронавирусом врача. 53-летний Абдул Мабуд Чоудхари скончался спустя 15 дней после попадания в больницу.

У уролога ранее подтвердили COVID-19.

Сам медик ранее взывал к Джонсону, предупреждая премьер-министра об угрозе коронавируса для медиков. Он потребовал от главы правительства обеспечить докторов средствами индивидуальной защиты.

У скончавшегося Чоудхари остались жена и двое детей.