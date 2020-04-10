|
Премьер уже сидит, а врач - в гробу. Медик, моливший Бориса Джонсона о помощи людям, скончался
10 апреля 2020, 13:35 • 56 • В мире
Британский премьер Борис Джонсон из реанимации переведён в обычную палату. По информации из офиса премьера, тот в хорошем настроении, может сидеть в постели и общаться. На этом фоне гораздо трагичнее обернулась судьба врача, который ранее взывал к премьеру о помощи. 53-летний уролог Абдул Мабуд Чоудхари ранее предупреждал Джонсона об угрозе коронавируса для медиков. Сам медик после 15 дней в больнице так и не смог оправиться.
Британского премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее попал в реанимацию, перевели в обычную палату. Как сообщили в офисе премьера, заражённый коронавирусом политик чувствует себя хорошо, может сидеть в постели и общается с персоналом.
При этом иной исход ожидал заражённого коронавирусом врача. 53-летний Абдул Мабуд Чоудхари скончался спустя 15 дней после попадания в больницу.
У уролога ранее подтвердили COVID-19.
Сам медик ранее взывал к Джонсону, предупреждая премьер-министра об угрозе коронавируса для медиков. Он потребовал от главы правительства обеспечить докторов средствами индивидуальной защиты.
У скончавшегося Чоудхари остались жена и двое детей.
56
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 апреля 2020, 22:35
|
05 апреля 2020, 19:35
|
04 апреля 2020, 08:35
|
06 апреля 2020, 07:35
|
08 апреля 2020, 17:00
|
05 апреля 2020, 15:35
|
08 апреля 2020, 21:35