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Премьер ушёл, Курилы остались: Кремль озвучил последние слова Абэ Путину

01 сентября 2020, 03:40  •  65 • В мире
В Кремле рассказали о последнем телефонном разговоре президента России Владимира Путина и покидающего свой пост премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Телефонный разговор произошёл по инициативе российской стороны.
В Кремле рассказали о последнем разговоре Владимира Путина с покидающим свой пост премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который так и не добился возврата Курильских островов. Как отметили в Кремле, разговор произошёл по инициативе российской стороны.
Путин поблагодарил Абэ за совместную работу. Он отметил личный вклад премьера в "развитие двустороннего сотрудничества". В свою очередь, руководитель японского правительства оценил многолетнее конструктивное взаимодействие с президентом России. Стороны договорились о том, как важно продолжать укреплять добрососедские отношения России и Японии.
Напомним, что несколько дней назад стало известно об уходе Синдзо Абэ. Он заявил, что покидает пост премьер-министра Японии из-за проблем со здоровьем.
Требование Японии вернуть Курильские острова больше не будет так часто звучать после отставки премьер-министра страны Синдзо Абэ. Такое мнение высказал заведующий кафедрой востоковедения, доктор исторических наук, профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.
"Кардинальных изменений не предвидится. За исключением того, что любой другой политический деятель, который займёт пост премьера после Абэ, уже будет менее активным в этом направлении. Будет проявлять меньше энтузиазма. И, наверное, диалог по вопросу заключения мирного договора будет в значительной степени приторможен. Он зайдёт в тупик, так как во многом этот диалог продолжался усилиями лично Абэ", - убеждён востоковед.

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