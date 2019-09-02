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Премьер Украины заявил о правильном движении страны при Порошенко

02 сентября 2019, 22:24  •  32 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при президенте Петре Порошенко страна двигалась правильно, но медленно.
 
Reuters
 

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», — сказал он.

В качестве примеров достижений глава правительства назвал внедрение системы ProZorro и конкуренцию на энергетических рынках.

Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

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