Премьер Украины заявил о правильном движении страны при Порошенко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при президенте Петре Порошенко страна двигалась правильно, но медленно.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».

«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», — сказал он.

В качестве примеров достижений глава правительства назвал внедрение системы ProZorro и конкуренцию на энергетических рынках.

Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.