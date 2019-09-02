|
Премьер Украины заявил о правильном движении страны при Порошенко
02 сентября 2019, 22:24 • 32 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при президенте Петре Порошенко страна двигалась правильно, но медленно.
Reuters
Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».
«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», — сказал он.
В качестве примеров достижений глава правительства назвал внедрение системы ProZorro и конкуренцию на энергетических рынках.
Ранее Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
32
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 августа 2019, 03:39
|
30 августа 2019, 06:54
|
27 августа 2019, 10:24
|
30 августа 2019, 03:39
|
01 сентября 2019, 14:09
|
31 августа 2019, 02:09
|
31 августа 2019, 08:39