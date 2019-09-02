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Премьер Украины заявил о намерении добиться роста ВВП на 40% за 5 лет

02 сентября 2019, 15:54  •  10 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.
 
© Starostenko/XinHua globallookpress.com
 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на минимум 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать», — сказал он.

По прогнозам Гончарука, это приведёт к появлению 1 млн новых рабочих мест.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания президента Украины Владимира Зеленского с руководством парламента, кабмином и правоохранительными органами.

Ранее премьер Украины рассказал о приоритетных задачах правительства.

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