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Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами

01 октября 2019, 12:09  •  145 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.
 
© Служба безопасности Украины
 

Как он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, новые люди в СБУ и других правоохранительных ведомствах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране.

«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силы Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убеждён в том, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ качественно отличаются... от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого», — цитирует его УНИАН.

По словам Гончарука, для победы над контрабандистами нужна скоординированная работа всех правоохранительных ведомств и правительства.

Ранее КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию.

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