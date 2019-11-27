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Премьер Украины рассказал о переговорах по газу с Россией

27 ноября 2019, 18:24  •  151 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Киев и Москва не ведут отдельные переговоры по прямым поставкам на Украину российского газа. Об этом, как передаёт РИА Новости, он сказал на брифинге.
 
РИА Новости
 

По его словам, ведутся лишь переговоры по продлению транзита газа из России в Евросоюз, о которых «все знают».

Гончарук отметил, что в рамках этих переговоров «есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками».

«Не существует каких-то отдельных переговоров про покупку газа у Российской Федерации», — заявил он. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия передала Киеву предложения по заключению соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», но времени мало. 

Также глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что Украине для продолжения транзита российского газа нужно решить вопросы с новым оператором ГТС.

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