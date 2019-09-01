Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Гончарук обратился к украинским школьникам, заявив, что 1 сентября они пойдут в школу, а сам он «пойдёт на работу в кабинет министров Украины».

На видео он заявил, что в здании правительства много этажей и кабинетов, а также длинные коридоры.

«Коридоры тут такие длинные, что временами можно пользоваться самокатом», — заявил он.

Ранее Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.