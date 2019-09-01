Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
Простые сирийцы опять умылись кровью: Как США подставили всех авиаударом в Идлиб...
В студии Соловьева РАССЕКРЕТИЛИ намерения президента США по России! Трамп ПОВЫША...
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая ...
Главная / Украина

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

01 сентября 2019, 20:24  •  98 • Украина
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
 
@aleksey.goncharuk Facebook
 

Гончарук обратился к украинским школьникам, заявив, что 1 сентября они пойдут в школу, а сам он «пойдёт на работу в кабинет министров Украины».

На видео он заявил, что в здании правительства много этажей и кабинетов, а также длинные коридоры.

«Коридоры тут такие длинные, что временами можно пользоваться самокатом», — заявил он.

Ранее Гончарук заявил, что в своей работе планирует тесно контактировать с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
01 сентября 2019, 00:54
Зеленский заявил о необходимости законопроекта о правах нацменьшинств
01 сентября 2019, 20:24
Пенс провёл в Варшаве встречу с Зеленским
01 сентября 2019, 20:24
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
01 сентября 2019, 13:54
Зеленский пообещал лично защищать инвестиции в Украину
01 сентября 2019, 17:09
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
01 сентября 2019, 14:09
17318 детей покинули Молдову
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 04:24
"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об ув...
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
01 сентября 2019, 01:09
"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко ...
01 сентября 2019, 14:09
"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделк...
01 сентября 2019, 01:09
Украина подписала себе "газовый приговор"? Что стоит за соглашением с США ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
31 августа 2019, 02:24
Уберите военных: Южная Осетия начала операцию на границе с Грузией
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.