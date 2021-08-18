Премьер Украины предложил запретить депутатам общение с российскими политиками

Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Решение сможет отменить только президент

В Верховную рады внесли законопроект, в соответствии с которым народным избранникам запрещается вести диалог с должностными лицами из РФ. Речь идет о документе "Об основах государственной политики переходного периода", проект которого уже опубликован на сайте украинского парламента.

Законопроект внес на рассмотрение в Раду глава правительства Денис Шмыгаль. Премьер-министр предлагает запретить депутатам на всех уровнях, включая муниципальный, устанавливать любые связи и взаимодействие с должностными лицами, представляющими Российскую Федерацию.

Запрет коснется обсуждения донбасского конфликта и Крыма. Отмена запрета или выдача разрешения для народного избранника на общение с должностным лицом из РФ в случае принятия законопроекта будет возможна лишь после разрешения главы государства – президента Украины.

В остальном же разрешение на диалог с российскими чиновниками или представителями ЛДНР для парламентариев Незалежной будет доступно лишь после "восстановления контроля" над Крымом, следует из источника.

Также указывается, что общение, разрешенное в соответствии с решением президента Украины, доступно только в случае необходимой защиты прав украинского населения или же в ходе обсуждения международных соглашений.

Вместе с тем документ объявляет ничтожными нормативные акты РФ, связанные с Крымом и Донбассом, и признает объекты, находящиеся в распоряжении российских государственных органов (а также Черноморский флот) собственностью владельцев в порядке, которое определяет действующее законодательство Украины. Госсимволика РФ также запрещена.

Ранее экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что отказ от добрососедства с РФ стал главной ошибкой страны за ее 30-летнее существование.