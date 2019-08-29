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Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД

29 августа 2019, 20:54  •  19 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
 
Reuters
 

Трансляцию его выступления в украинском парламенте вёл телеканал «Рада».

Отмечается, что Гончарук представил на рассмотрение Верховной рады состав своего кабинета. В него вошли 15 министров и два вице-премьера. На посту главы МВД предложено сохранить бывшего министра Арсена Авакова.

Ранее парламентарии избрали премьером Украины заместителя главы офиса президента Алексея Гончарука. Спикером Рады был выбран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Также депутаты Рады уже утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины, а Вадима Пристайко главой украинского МИД.

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