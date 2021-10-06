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Премьер Украины оконфузился в ходе онлайн-заседания

06 октября 2021, 20:25  •  244 • Политика
Денис Шмыгаль. Фото: Yuliia Ovsiannikova Ukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Шмыгаль возблагодарил Бога за отсутствие скандалиста Рады Гончаренко
Глава украинского правительства Денис Шмыгаль оконфузился входе сегодняшнего заседания кабмина, проходившего в онлайн-режиме. Зато согражданам стало известно его отношение к известному скандальному депутату Верховной рады Алексею Гончаренко.
Премьер-министр забыл отключить микрофон и все присутствующие услышали, как он поблагодарил Бога за то, что к онлайн-заседанию не смог подключиться однопартиец экс-президента Петра Порошенко.
"Просит слово в пределах регламента народный депутат. Прошу", – сказал Шмыгаль.
Спустя непродолжительное время стало понятно, что пана Гончаренко видно, но не слышно. Глава кабмина, чуть выждать, заявил "Слава богу!", однако осознав, что забыл выключить микрофон, рассмеялся.
"Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим", – добавил премьер.

Изданию "Украина.ру" данный конфуз навеял воспоминания о другом случае, связанном с Гончаренко и фразой "Слава богу!". В конце августа 2019 г. этими словами президент страны Владимир Зеленский "успокоил" скандалиста, которого ошибочно поздравляли с премьерством, хотя этот пост новый лидер нации отдал Алексею Гончаруку.
Отметим, видеотрансляция сегодняшнего заседания кабмина велась на ютуб-канале, однако эпизод с паном Шмыгалем был вырезан.

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