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Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны
21 февраля 2020, 12:24 • 108 • Украина
Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.
© Алексей Гончарук Facebook
«Те события, которые вчера произошли, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне», — сказал глава правительства в Верховной раде.
По его мнению, «провокации» будут и дальше, а «информационное поле продолжат раскачивать».
Гончарук также отметил, что власти сделали всё, чтобы эвакуированные граждане были в безопасности.
Украинские власти эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
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