Премьер Украины назвал протесты в стране частью информационной войны

Беспорядки на Украине из-за эвакуации людей из охваченной эпидемией коронавируса китайской Ухани являются частью информационной войны, считает премьер-министр страны Алексей Гончарук.

«Те события, которые вчера произошли, являются следствием в том числе информационной войны, которая продолжается в отношении нашей страны и внутри, и внешне», — сказал глава правительства в Верховной раде.

По его мнению, «провокации» будут и дальше, а «информационное поле продолжат раскачивать».

Гончарук также отметил, что власти сделали всё, чтобы эвакуированные граждане были в безопасности.

Украинские власти эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Операция переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.