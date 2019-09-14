Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Молдова и Приднестровье: узел проблем
«Молдавские ведомости»: «Требования Попеску вывести российские войска из ПМР – ч...
В "нормандской четвёрке" Зеленский окажется один против всех - Кучма
«Мрачное сумасшествие»: Пушков ответил Турчинову на слова о войне
Главная / Украина

Премьер Украины назвал главную задачу правительства

14 сентября 2019, 17:09  •  46 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства страны.
 
© Starostenko/XinHua globallookpress.com
 

Об этом сообщает «Новое время».

По его словам, главная задача нового украинского кабмина — дать возможность украинцам быть честными перед собой.

«Нашёл для себя ответ, что счастье — это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане — счастливый народ, у них есть эта возможность. Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства», — сказал он.

Среди других задач Гончарук назвал возвращение доверия для привлечения инвестиций в Украину.

Ранее премьер-министр Украины уже рассказывал о приоритетных задачах правительства.

В сентябре Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
14 сентября 2019, 13:54
Гончарук призвал «сделать Украину снова великой»
14 сентября 2019, 04:09
«Затягивает время»: Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе
13 сентября 2019, 21:39
В Совфеде оценили слова Турчинова о препятствии для войны с Россией
14 сентября 2019, 14:09
Молдова и Приднестровье: узел проблем
13 сентября 2019, 21:39
В Совфеде назвали «быстрый метод» для Киева оказаться вместе с Крымом
14 сентября 2019, 17:09
Зеленский объявил о продлении пари с мэром Днепра по ремонту моста
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2019, 05:24
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Зеленского
08 сентября 2019, 02:09
Нидерланды негодуют: Обломает ли Москва голландцам зубы на "ценном свидетеле" по МН17?
08 сентября 2019, 08:39
Новороссия в огне, но дипломатам видится перемирие
07 сентября 2019, 19:24
Эксперт оценил слова Порошенко о причастности к обмену России и Украины
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
09 сентября 2019, 05:56
Один из тех, кого привезли по обмену
08 сентября 2019, 05:09
Нидерланды обратились к России из-за фигуранта дела о крушении MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.