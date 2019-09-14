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Премьер Украины назвал главную задачу правительства
14 сентября 2019, 17:09 • 46 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства страны.
© Starostenko/XinHua globallookpress.com
Об этом сообщает «Новое время».
По его словам, главная задача нового украинского кабмина — дать возможность украинцам быть честными перед собой.
«Нашёл для себя ответ, что счастье — это иметь возможность не бояться и быть собой, а это значит иметь возможность выбирать. Украинцы в этом плане — счастливый народ, у них есть эта возможность. Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства», — сказал он.
Среди других задач Гончарук назвал возвращение доверия для привлечения инвестиций в Украину.
Ранее премьер-министр Украины уже рассказывал о приоритетных задачах правительства.
В сентябре Гончарук заявил, что он намерен добиться роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 40% в течение последующих пяти лет.
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