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Премьер Украины допустил задержку с отоплением в некоторых городах
01 ноября 2019, 22:09 • 14 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в некоторых городах страны отопительный сезон может начаться с задержкой. По его словам, это связано с долгами перед компанией «Нафтогаз Украины».
РИА Новости
Об этом премьер Украины сообщил в Facebook.
«Сейчас три области ещё имеют долги перед «Нафтогазом». Из-за этого в некоторых украинских городах отопительный сезон может начаться с задержкой», — написал Гончарук.
Он также уточнил, что поручил руководителям Днепропетровской, Львовской и Кировоградской областей обеспечить в полном объёме начало отопительного сезона.
«Жду отчёта по результатам проделанной работы. Лично держу на контроле этот вопрос! Правительство будет жёстко реагировать на любой саботаж и задержку старта отопления в городах», — добавил премьер.
Ранее Гончарук также заявлял, что в некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз.
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