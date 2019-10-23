|
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах
23 октября 2019, 17:09 • 51 • Украина
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
© Иван Руднев РИА Новости
«У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперёд знаем, наперёд думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет», — цитирует председателя кабмина Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в целом Украина готова к отопительному сезону.
«Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, нет», — подчеркнул Гончарук.
В сентябре «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за накопленных долгов у компаний, которые занимаются отоплением, целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2019, 12:09
|
22 октября 2019, 12:09
|
19 октября 2019, 02:54
|
16 октября 2019, 22:54
|
20 октября 2019, 13:12
|
16 октября 2019, 22:39
|
21 октября 2019, 13:09