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Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в некоторых городах

23 октября 2019, 17:09  •  51 • Украина
В некоторых городах Украины могут возникнуть проблемы с отоплением, если Киев не подпишет новый контракт на транзит российского газа в Европейский союз, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.
 
© Иван Руднев РИА Новости
 

«У некоторых городов небольших могут быть временные проблемы. Мы о них наперёд знаем, наперёд думаем. Поэтому, думаю, никаких внештатных историй у нас не будет», — цитирует председателя кабмина Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в целом Украина готова к отопительному сезону.

«Оснований считать, что у нас будут какие-то незапланированные проблемы, нет», — подчеркнул Гончарук.

В сентябре «Нафтогаз» уже предупреждал, что из-за накопленных долгов у компаний, которые занимаются отоплением, целый ряд населённых пунктов Украины может остаться частично или полностью без тепла зимой.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о готовности Украины к зиме.

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