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Премьер Украины допустил консультации с Зеленским по своей отставке
02 марта 2020, 14:30 • 32 • Украина
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он не подавал заявления об отставке с поста главы украинского правительства, но допускает консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским и Верховной радой по этому вопросу.
© Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом сообщил телеканал «112 Украина».
«Я никаких заявлений по состоянию на эту минуту не писал. Также много знаю и слышал (о возможной смене премьера. — RT). Очевидно, у нас будут по этому поводу консультации и с президентом, и с парламентом», — сказал Гончарук.
Он добавил, что в настоящее время «ничего больше комментировать не хочет».
Ранее спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что заявление об отставке Гончарука не поступало на рассмотрение в Раду.
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