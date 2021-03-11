Премьер Словакии: "Я не убийца". Антироссийская риторика губит европейцев • 179 • Аналитика © РИА Новости / Пресс-служба партии "Обычные люди" Многие государства мира сейчас отчаянно борются за обладание антиковидной вакциной. "Вакцинный национализм" богатых держав набирает обороты, создавая проблемы для остального мира. В этих условиях менее развитые страны пускаются во все тяжкие, чтобы добиться доступа к качественным вакцинам. Однако на их пути встает еще одно серьезное препятствие: политизация данного вопроса. Идеологические шоры, которые искусственно создаются на Западе относительно российской вакцины "Спутник V", уже стали причиной внутриполитических кризисов в некоторых странах и даже создали угрозу распада правительств. Самым показательным примером является Словакия, где в последнее время эпидемиологическая ситуация резко ухудшается. Недавно она наряду с Чехией и Эстонией вошла в тройку стран Европы, лидирующих по количеству смертей на миллион населения. Еще 22 февраля министр иностранных дел Словакии Иван Корчок обращался к своим европейским коллегам с призывом прийти на помощь его стране в связи с "трагической ситуацией вокруг ковида". Он заявил: "Я верю, что это будет очень хорошим подтверждением кооперации на уровне ЕС. Полностью осознаю, что и другие страны сейчас испытывают проблемы нехватки вакцин, как и Словакия. Но учитывая тот факт, что у нас наибольший уровень смертности, в данный момент мы больше всех нуждаемся в этом". Как это обычно бывает в трагические периоды истории, Старая Европа выразила сочувствие и развела руками, а на помощь пришла только Россия. Премьер-министр Словакии Игорь Матович, следуя примеру соседней Чехии, лично договорился о поставках первой партии спасительного "Спутника V" в свою страну. Вечером 1 марта он торжественно встретил этот ценный груз в аэропорту Кошице, пообещав два миллиона доз российской вакцины, которые должны поступить в Словакию с мая по июнь. Казалось бы, вот оно — реальное спасение для задыхающейся от эпидемии европейской страны. Но не тут-то было. Моментально на первый план вышли идеологические предрассудки, взращенные в ходе антироссийской кампании последних лет. Первым протест объявил заядлый евроатлантист Томаш Валашек, который ранее был послом Словакии в НАТО и возглавлял европейский Фонд Карнеги, а с прошлого года являлся депутатом парламента от партии "За людей". Он назвал приобретение Братиславой российской вакцины "плевком в сторону партнеров по ЕС", с шумом выйдя из своей фракции и заодно из правящей коалиции. За ним последовали не менее гневные демарши со стороны представителей той же партии, встретившей в штыки появление в Словакии спасительной вакцины с востока. Эта политсила изначально категорически выступала против российского препарата, блокируя даже обсуждение вопроса его приобретения на уровне правительства. А сейчас вообще грозит выходом из коалиции вместе с либералами из партии "Свобода и солидарность". Заявления этих фракций повлекли за собой заголовки тамошних СМИ: "Спутник" разбивает коалицию". Само собой, главный аргумент противников действий Матовича на этом этапе сводится не к тому, что вакцина является российской. Пока они объясняют свои демарши тем, что препарат не прошел сертификацию на общеевропейском уровне. Но обратите внимание на хорошо знакомую нам риторику противников "Спутника". Глава партии "За людей" и по совместительству вице-премьер Вероника Ремишова заявила: "Граждане Словацкой Республики не могут быть подопытными кроликами и прививаться вакциной, которая не зарегистрирована ни в Словакии, ни в Евросоюзе". Напомним: это чуть ли не точное повторение слов президента Украины Владимира Зеленского, который в начале февраля так же ответил на вопрос о возможности приобретения "Спутника": "Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права". Теперь мы слышим точно такие же фразы из уст словацких политиков. Но достаточно проследить эволюцию риторики украинских чиновников, чтобы понять, по какому пути последуют и "еврофилы" в Словакии, Чехии и иных странах Восточной Европы, где отдельные представители элиты заражены антироссийскими фобиями. Вспомним, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускал приобретение "Спутника" вплоть до жесткого указания из посольства США, прямо запретившего это делать, после чего стал заявлять, что "российской вакцины не существует". А на прошлой неделе тот же Степанов с трибуны Верховной рады уже более откровенно объявил: "Ни при каких обстоятельствах "Спутник V" не будет зарегистрирован на территории страны. <...> Никаким аргументом вы меня не убедите зарегистрировать эту вакцину". Коротко и ясно. Почти нет сомнений, что то же самое мы услышим от целого ряда политических русофобов и в различных странах Евросоюза даже в случае официальной регистрации там любой российской вакцины. Опять-таки стоит обратить внимание на разность в подходах к политизации данной проблемы у них и у нас. Наши производители "Спутника" вновь проявили великодушие, учтя политические проблемы, возникшие в словацкой коалиции, и выразив готовность отозвать контракт без предъявления Братиславе финансовых претензий. Но тот самый министр иностранных дел Корчок, который еще на днях безрезультатно взывал о помощи к Старой Европе, назвал нашу вакцину "орудием гибридной войны". То есть это Россия, приходя на выручку словацкому народу, ведет "гибридную войну", а не те богатые страны ЕС, которые готовы пожертвовать данным народом, не допуская его ни к своей, ни к российской вакцинам. Неслучайно Матович, объясняя отказ от возврата "Спутника" в Россию, заявил: "Я не убийца". Словацкий премьер активно ссылается на общественное мнение. Обосновывая свое решение, он привел данные соцопроса, которые свидетельствуют о том, что словаки гораздо более склонны вакцинироваться в случае, если там появится "Спутник V". А сотни тысяч словаков готовы прививаться исключительно российской вакциной, доверяя ей больше западных аналогов. Как написал автор чешской газеты Halo Noviny Томаш Цинка, на этом фоне "самая большая ирония заключается в том, что громче всех против вакцинации "Спутником" выступает партия с названием "За людей". Здесь особо стоит выделить резкое расхождение в мнении зашоренных антироссийских элит Европы и ее населения. Оно проявляется практически повсеместно, где проводятся опросы общественного мнения относительно вакцинации. Причем касается это и Старой Европы, где ситуация с вакцинированием лучше менее развитых стран. К примеру, политизированные споры о вакцинах ведутся и в стенах парламента Нидерландов, где в ближайшие дни состоятся очередные выборы. Лидер партии "За свободу" Герт Вилдерс призвал правительство в срочном порядке закупить "Спутник V". И хотя голландские власти тоже ссылаются на отсутствие соответствующего решения Европейского агентства лекарственных средств, представители различных фракций парламента высказывают опасения по поводу неких "политических принципов", лишний раз подтверждая политизированность своих подходов к выбору вакцин. И в это же время самая тиражная газета Нидерландов De Telegraaf провела опрос своих читателей, свидетельствующий о том, что рядовые голландцы как раз относятся к вопросам вакцинации без каких бы то ни было идеологических предрассудков. Так, 65% опрошенных заявили, что поддерживают допуск "Спутника" в свою страну, и лишь 27% выступили против. При этом один из читателей газеты призвал быть реалистами и не надеяться на отказ от русофобии, с горечью констатировав: "В конце концов, мы все еще находимся на поводке у США". Как видим, жители стран Европы (и Западной, и Восточной), говоря о России и российском продукте, проявляют гораздо большие мудрость и прагматизм, чем многие представители их элиты. Можно было бы надеяться на то, что Европа в целом прислушается к общественному мнению, особенно перед смертельной угрозой для сотен тысяч своих граждан. Но нельзя забывать: "поводок США" (как метко подметил голландский обыватель) никто не отменял. Это значит, что антироссийские предрассудки будут активно культивироваться на уровне политических элит. А риски для жизни и здоровья европейцев (особенно восточных европейцев) отступают на задний план. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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