Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заверил президента России Владимира Путина, что Братислава не переписывает историю. Также глава правительства добавил, что его страна не оспаривает подвиг советских войск, освободивших Словакию от фашизма во время Второй мировой войны

"Мы помним совместную борьбу против фашизма. Словакия не переписывает историю. Очень уважаем и не ставим под сомнение роль Красной армии при освобождении территории нашей страны", - цитирует словацкого премьера медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

Глава правительства Словакии добавил, что его страна с уважением относится к тем жертвам, которые понесла Красная армия в годы Второй мировой войны. В подтверждение своих слов он сообщил, что словацкая делегация возложила венки на Пискарёвском кладбище в память жертв блокады Ленинграда.