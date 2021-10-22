Премьер Польши "капитулировал" после разговора с Меркель и Макроном

Меркель с Макроном выразили премьеру Польши озабоченность по поводу верховенства права. "Премьер Польши заявил на саммите ЕС о приверженности европейским договорам", - отметила канцлер Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пожурили премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого за бунт против Брюсселя. Польскому политику пришлось оправдываться.

Речь идёт о споре Польши с Европарламентом из-за польских реформ судебной системы. В частности, Брюсселю не понравилась реформа Конституционного суда. Варшава ответила на это решением о том, что внутренние законы Польши стоят выше общеевропейских. Тогда Брюссель пригрозил лишить страну финансирования. После этого Варшава тут же капитулировала.

Премьер Польши заявил на саммите ЕС о приверженности европейским договорам,

- прокомментировала Меркель свой разговор с польским премьером по этому поводу.