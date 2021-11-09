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Премьер Польши придумал, как приплести Россию к кризису с мигрантами
09 ноября 2021, 23:30 • 97 • Политика
Премьер Польши назвал миграционный кризис "неоимперской политикой" России. "Мы наблюдаем за этими шагами. Последняя атака Лукашенко, чей доверитель находится в Москве", - заявил глава польского правительства.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в кризисе с мигрантами на белорусско-польской границе. Заявление прозвучало на внеочередном заседании польского парламента.
Речь идёт о толпах беженцев с Ближнего Востока, которые стремятся попасть через границу Белоруссии и Польши в Германию. Польские правоохранители и военные делают всё, чтобы не пропустить мигрантов на свою территорию. Вдоль границы растянули колючую проволоку и живую цепь из силовиков в броне.
- заявил Моравецкий.
Он обвинил главу Белоруссии в том, что это якобы он привёз всех мигрантов с Ближнего Востока к границе Польши. Якобы такими методами Лукашенко хочет дестабилизировать ситуацию в Польше и разрушить единство ЕС.
В России уже ответили на данные обвинения. МИД потребовал от Запада прекратить распускать ложь о России и Белоруссии, а также взять на себя ответственность за ситуацию с мигрантами.
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