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Премьер Польши назвал условие для постоянного примирения с Украиной

09 июля 2018, 18:39  •  50 • Украина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что постоянное примирение украинского и польского народов возможно только после признания всей правды о Волынской резне. Об этом он написал в своём Twitter.
 
©STRINGER Reuters
 

По словам Моравецкого, «есть преступления, в отношении которых не хватает слов даже спустя 75 лет».

Он добавил, что память о жертвах Волынской резни «не может быть стёрта».

«Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах», — заявил польский премьер.

Są zbrodnie, wobec których brakuje słów, nawet po 75 latach. Pamięci o ofiarach Wołynia nie można wymazać, winy sprawców nie da się relatywizować. Trwałe pojednanie między narodami Polski i Ukrainy może być oparte jedynie na uznaniu pełnej prawdy o tamtych strasznych czasach.

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 9 июля 2018 г.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой.

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