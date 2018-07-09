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Премьер Польши назвал условие для постоянного примирения с Украиной
09 июля 2018, 18:39 • 50 • Украина
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что постоянное примирение украинского и польского народов возможно только после признания всей правды о Волынской резне. Об этом он написал в своём Twitter.
©STRINGER Reuters
По словам Моравецкого, «есть преступления, в отношении которых не хватает слов даже спустя 75 лет».
Он добавил, что память о жертвах Волынской резни «не может быть стёрта».
«Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах», — заявил польский премьер.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой.
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