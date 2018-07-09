Премьер Польши назвал условие для постоянного примирения с Украиной

• 50 • Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что постоянное примирение украинского и польского народов возможно только после признания всей правды о Волынской резне. Об этом он написал в своём Twitter.

©STRINGER Reuters

По словам Моравецкого, «есть преступления, в отношении которых не хватает слов даже спустя 75 лет». Он добавил, что память о жертвах Волынской резни «не может быть стёрта». «Постоянное примирение народов Польши и Украины может быть основано только на признании полной правды о тех страшных временах», — заявил польский премьер. Są zbrodnie, wobec których brakuje słów, nawet po 75 latach. Pamięci o ofiarach Wołynia nie można wymazać, winy sprawców nie da się relatywizować. Trwałe pojednanie między narodami Polski i Ukrainy może być oparte jedynie na uznaniu pełnej prawdy o tamtych strasznych czasach. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 9 июля 2018 г. Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой.