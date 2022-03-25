Премьер Польши Моравецкий призвал к визовому удару по гражданам России

Премьер-министр Польши Моравецкий предложил ЕС остановить выдачу виз гражданам России. "Чтобы русские поняли", - объяснил политик.

В Польше призвали Евросоюз прекратить выдачу въездных виз абсолютно всем гражданам России. С этой инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Заявление прозвучало сразу по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Моравецкий подчеркнул, что данную меру следует ввести как можно скорее - желательно уже в эти выходные.

Ещё одно предложение - заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине,

- сказал польский премьер.

Напомним, что с начала спецоперации России на Украине против страны и граждан введено рекордное количество санкций. Также на Западе резко подскочил уровень русофобии, что даже местные власти забили тревогу.