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Премьер Польши Моравецкий призвал к визовому удару по гражданам России

25 марта 2022, 23:50  •  167 • Политика
Премьер-министр Польши Моравецкий предложил ЕС остановить выдачу виз гражданам России. "Чтобы русские поняли", - объяснил политик.
В Польше призвали Евросоюз прекратить выдачу въездных виз абсолютно всем гражданам России. С этой инициативой выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Заявление прозвучало сразу по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Моравецкий подчеркнул, что данную меру следует ввести как можно скорее - желательно уже в эти выходные.
Ещё одно предложение - заморозка виз для всех россиян, чтобы россияне поняли… какие страшные преступления совершает российская армия на Украине,
- сказал польский премьер.
Напомним, что с начала спецоперации России на Украине против страны и граждан введено рекордное количество санкций. Также на Западе резко подскочил уровень русофобии, что даже местные власти забили тревогу.

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