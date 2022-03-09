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Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"
09 марта 2022, 02:30 • 230 • Политика
Мы уже рассказывали, что голосование в ООН показало, что США не смогли создать единую коалицию против России. Премьер Пакистана лишь подтвердил сказанное, заявив в ответ на требование пойти против русских: "Мы вам рабы, что ли?"
Голосование в ООН было инициировано США в знак неодобрения проведения спецоперации России. Предполагалось, что страны мира будут едины в критике России. Однако на деле вышло, что десятки игроков не поддерживают требование США наказать русских за борьбу с нацизмом на Украине.
Пакистан был одной из тех стран, что не стали голосовать, как велено. И это, к слову, стало сюрпризом. Поскольку классический вариант развития событий предполагал, что этот оппонент Индии захочет насолить соседу. Вышло иначе.
В ответ на требование послов ЕС представителям Пакистана, где говорилось о необходимости пойти против России, премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал:
Помимо того, Хан подчеркнул, что Пакистан поддерживает дружеские связи и с Россией, и с ЕС, и с США. Так что не следует требовать, чтобы независимое государство примыкало к какому-то лагерю.
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