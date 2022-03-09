Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"

09 марта 2022, 02:30  •  230 • Политика
Мы уже рассказывали, что голосование в ООН показало, что США не смогли создать единую коалицию против России. Премьер Пакистана лишь подтвердил сказанное, заявив в ответ на требование пойти против русских: "Мы вам рабы, что ли?"
Голосование в ООН было инициировано США в знак неодобрения проведения спецоперации России. Предполагалось, что страны мира будут едины в критике России. Однако на деле вышло, что десятки игроков не поддерживают требование США наказать русских за борьбу с нацизмом на Украине.
Пакистан был одной из тех стран, что не стали голосовать, как велено. И это, к слову, стало сюрпризом. Поскольку классический вариант развития событий предполагал, что этот оппонент Индии захочет насолить соседу. Вышло иначе.
В ответ на требование послов ЕС представителям Пакистана, где говорилось о необходимости пойти против России, премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал:
Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете? - его слова цитирует газета Dawn. - А когда Индия нарушила закон в оккупированном Кашмире, кто-то из вас остановил с ней торговлю или разорвал отношения?
Помимо того, Хан подчеркнул, что Пакистан поддерживает дружеские связи и с Россией, и с ЕС, и с США. Так что не следует требовать, чтобы независимое государство примыкало к какому-то лагерю.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


230
Источник
Похожие новости
08 марта 2022, 22:25
"Э? Сражаться на Украину?": Чёрный беженец рассказал ABC News, как его заставляли воевать
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 00:10
Но ведь обещали Украине: Польша нашла, кому спихнуть все свои истребители МиГ-29
09 марта 2022, 00:10
Псаки свалила на Россию рост цен в США
09 марта 2022, 02:30
Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2022, 22:25
"Э? Сражаться на Украину?": Чёрный беженец рассказал ABC News, как его заст...
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований...
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 00:10
Но ведь обещали Украине: Польша нашла, кому спихнуть все свои истребители МиГ-29
09 марта 2022, 00:10
Псаки свалила на Россию рост цен в США
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 10:20
"В итоге будет три государства": Баширов дал краткий прогноз по Украине
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
02 марта 2022, 09:21
Как разрывали Россию на высшем уровне: Онемел даже президент США
06 марта 2022, 05:05
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы назвал Умаров
07 марта 2022, 17:50
Путин уничтожил Зеленского: опубликованы секретные документы [CТРИМ. Руслан Осташко]
06 марта 2022, 06:50
Никита Михалков показал документ, определивший спецоперацию России на Украине
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.