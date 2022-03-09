Премьер Пакистана в ответ на требование пойти против России: "Мы вам рабы, что ли?"

Мы уже рассказывали, что голосование в ООН показало, что США не смогли создать единую коалицию против России. Премьер Пакистана лишь подтвердил сказанное, заявив в ответ на требование пойти против русских: "Мы вам рабы, что ли?"

Голосование в ООН было инициировано США в знак неодобрения проведения спецоперации России. Предполагалось, что страны мира будут едины в критике России. Однако на деле вышло, что десятки игроков не поддерживают требование США наказать русских за борьбу с нацизмом на Украине.

Пакистан был одной из тех стран, что не стали голосовать, как велено. И это, к слову, стало сюрпризом. Поскольку классический вариант развития событий предполагал, что этот оппонент Индии захочет насолить соседу. Вышло иначе.

В ответ на требование послов ЕС представителям Пакистана, где говорилось о необходимости пойти против России, премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал:

Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете? - его слова цитирует газета Dawn. - А когда Индия нарушила закон в оккупированном Кашмире, кто-то из вас остановил с ней торговлю или разорвал отношения?