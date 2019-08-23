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Премьер Молдовы устроила разнос министру обороны из-за визита Сергея Шойгу

23 августа 2019, 02:39  •  97 • Украина
Много шума из ничего по-молдавски
24 августа Кишинёв посетит министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Эта новость заставила премьер-министра Молдовы Майю Санду устроить скандал в Кабинете министров и поднять настоящую бурю возмущения. Санду хотела только одного – запретить Сергею Шойгу приезжать в Молдову, а если тот приедет – запретить с ним встречаться молдавскому министру обороны Павлу Войку.
21 августа на заседании правительства премьер устроила разнос главе оборонного ведомства.
«Господин министр Войку, знаю, что у вас запланирована встреча с вашим коллегой из Российской Федерации господином Шойгу 24 августа. Так как Вы не сделали все необходимые по закону обращения, то этот визит неофициальный. Правительство не вовлечено в этот визит. Кроме того, не могут быть подписаны официальные соглашения и документы», – заявила Санду.
Она отметила, что, безусловно, «как любой иностранный гражданин господин Шойгу может посетить Республику Молдова в качестве частного лица», но только лишь частного и без всякого сопровождения.
«Ваша встреча не может носить официальный характер. Вы не можете подписывать никакие соглашения. Вопрос в составе делегации, потому что, когда лицо приезжает в частном порядке, то оно не может сопровождаться целой делегацией», – объясняла премьер-министр, сославшись на то, что приглашать официальных лиц следует в строгом соответствии с законом.
«Правительство должно быть оповещено в письменном виде заранее, соблюдены все процедурные обращения, чтобы обеспечить участие министерства иностранных дел и наших посольств для обеспечения повестки и протокола этих визитов. Соблюдение этих шагов подтверждает официальный характер какого-либо визита. Неисполнение этих процедур делает визит господина Шойгу неофициальным. То есть, этот визит носит частный характер», – втолковывала Майя Санду министру обороны.
После чего глава правительства потребовала от главы МИД Нику Попеску вызвать в Кишинёв посла Молдовы в Российской Федерации Андрея Негуцу для объяснений.
«Господин Попеску, пожалуйста, свяжитесь с нашим посольством в Москве и вызовите господина посла на консультации, чтобы выяснить, как это случилось. Мы вернёмся к этому вопросы и посмотрим, как произошёл этот инцидент», – заявила премьер на заседании правительства.
Попытки министра обороны Павла Войку сказать что-то в своё оправдание ни к чему не привели – его просто не услышали.
Зато после заседания правительства Войку пообщался с журналистами и объяснил, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу прибывает в Кишинёв по приглашению президента Игоря Додона, что сам Войку узнал об этом лишь накануне и уж точно не он приглашал российского министра, хотя и с большим удовольствием с ним встретится. Ну а поскольку не он приглашал, то понятно, что он и не мог согласовывать этот вопрос с премьер-министром. Что касается предстоящей встречи с коллегой, Войку отметил, что у них есть много вопросов, которые необходимо обсудить.
«В частности, нужно продолжить начатый в августе диалог об эвакуации или уничтожении оружия и боеприпасов, которые находятся на складе в Кобасне в Приднестровье», – сказал глава оборонного ведомства. Также он особо отметил тот факт, что «организацией визита Шойгу занимается администрация президента, которая знает как соблюдать при этом все официальные процедуры».
22 августа и сам президент Молдовы подтвердил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в Кишинёв по его официальному приглашению для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 75-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма. Известно было об этом визите ещё в первых числах августа.
Истерика Майи Санду только подтвердила тот факт, что правящая колалиция Молдовы – очень хрупкая, а причиной этому являются геополитические устремления её участников.
Кристина СЫРБУ для ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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