Премьер Молдовы поставил на место «старших братьев» из Румынии

В Бухаресте требуют всевозможных наказаний для Иона Кику

В Молдавии разгорается новый скандал – на этот раз международный.

Только-только улеглись страсти по переходу депутатов из одной парии в другую, попытка отправить в отставку генпрокурора страны не дала результатов, ордер на арест беглого олигарха Влада Плахотнюка был наконец-то выписан, а на следующий день весь парламент ушёл в самоизоляцию – у депутата Демократической партии обнаружен коронавирус. Казалось бы впереди две недели передышки и снижение накала политических страстей. Но это только казалось…

В пятницу румынский евродепутат Зигфрид Мурешан привычно раскритиковал молдавское правительство, которое плохо работало и плохо проводило реформы, вследствие чего в стране такой высокий уровень заболеваемости COVID-19.

О том, что именно реформы, навязанные «западными партнёрами», и способствовали разрушению молдавской системы здравоохранения, доставшейся в наследство от Советского Союза, что именно реформы привели к сокращению количества больниц, особенно инфекционных, а также к уничтожению в Молдавии таких понятий, как эпидемиология и вирусология, евродепутат не вспомнил.

Напомним, инфекционные больницы обычно попадают первыми «под нож» «оптимизаторов» и «реформаторов», ведь по закону в инфекционных больницах государство должно лечить своих граждан бесплатно. Чем меньше больниц, тем меньше больных, именно так представляют реальность «реформаторы».

Что же касается евродепутата Мурешана, то его критика была обычной, в Румынии, да и в Брюсселе, любят давать советы молдаванам и наставлять на путь истинный. Поэтому ответ премьер-министра Иона Кику произвёл эффект разорвавшееся бомбы.

Глава правительства Молдовы, кстати, не раз говорил в последнее время, что нынешнее тяжёлое положение в стране с эпидемией коронавируса – это следствие тех самых «европейских реформ», уничтоживших советскую систему здравоохранения.

«Смотрю на этих румынских мальчиков, проникших в европейские структуры, которые приходят к нам со своим «покровительством». Неудачники, которые ничего не реализовали в жизни и в своей стране, годящиеся только на то, чтобы подавать мячи. Что вы, молодой человек, сделали в своей стране, которая стонет от самого большого уровня коррупции в Европе? У вас только в уезде Сучава количество больных равно половине от количества, зарегистрированного во всей Молдове больных с COVID-19. И медицинских работников почти столько же. В Румынии уровень умерших от коронавируса составляет 40 процентов. И в два раза больше умерших на правом берегу Прута, чем на левом, хотя численность населения одинакова»,

– написал Ион Кику в социальной сети Facebook.

Впервые за все годы независимости Молдовы официальное лицо позволило себе огрызнуться на «старшего брата». И не просто огрызнуться.

«Только критика молдавских граждан для нас имеет значение. Согласованные атаки некоторых персонажей, изображающих из себя адвокатов Молдовы, могут произвести впечатление только на их покровителей. Меня они совсем не впечатляют»,

– констатировал премьер.

«Министерство иностранных дел Румынии вздрогнуло. Такого там не слышали даже при коммунисте Владимире Воронине, рубившем саблей сплеча. Бухарест расценил слова Кику как оскорбление страны и выразил «полное несогласие с их содержанием». Посла Молдовы в Бухаресте тут же вызвали на ковёр в румынский МИД, а министр иностранных дел Богдан Ауреску по телефону «прочистил мозги» молдавскому коллеге. В пресс-релизе не указано, о чём говорили. Видимо, всё было непечатно. Разумеется, и в Молдове тут же начались шум, переполох, паника, беготня, ругань. Политики, расталкивая друг друга локтями, поспешили в числе первых осудить Иона Кику и доказать свою лояльность Бухаресту»,

– пишет газета «Молдавские ведомости».

В Бухаресте объявили молдавского премьера неадекватным и припомнили, что не раз помогали Молдове. Бескорыстно. Поэтому и все замечания необходимо воспринимать с благодарностью.

Демпартия срочно потребовала созвать заседание совета парламентской коалиции, притом что парламент отправился в самоизоляцию по вине как раз депутата ДПМ.

Демпартия уже поспешила заявить свою «верность» Бухаресту, осудить Кику и выразить «глубокую озабоченность по поводу спорного обмена мнениями».

По мнению румынского депутата Матея Добровие, Иона Кику следует лишить румынского гражданства, которое у него имеется, к тому же он не достоин занимать пост премьер-министра. Его предложение поддержал целый ряд евродепутатов.

А исполнительный директор IPIS Владислав Кульминский пошёл ещё дальше и заявил в прямом эфире передачи Punctul pe Azi на телеканале TVR Moldova, что «ситуация угрожает безопасности Румынии». А за словами Иона Кику, по его версии, стоит «рука Москвы», ведь всем понятно, что Кику вместе с Додоном работают над созданием «российского анклава».

Экс-премьер Молдовы Майя Санду поспешила извиниться перед «западными кураторами» за «нанесение оскорбления» премьер-министром.

Дело попытался исправить президент Молдовы Игорь Додон, вновь напомнивший о «сбалансированной внешней политике» Молдавии, в то время как «некоторые заявления могут повлиять на хорошие отношения Молдовы с различными внешними партнёрами, особенно с Румынией и Российской Федерацией».

В то же время президент отметил, что в последнее время евродепутаты слишком часто позволяют себе очернять правительство Молдовы. Некоторые же депутаты Румынии ведут себя, как представители молдавской оппозиции, а не как представители соседней страны, отметил Додон.

«Всё это создаёт напряжённость и искажает реалии нашей страны. Считаю, что такой подход должен быть прекращён. Наше сотрудничество должно быть строго ориентировано на интересы граждан и не должно зависеть от различных заявлений, независимо от того, с какой стороны они сделаны»,

– заявил президент Молдовы.

Однако точка в этом скандале ещё не поставлена.